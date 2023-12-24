Рулетики з огірка з сиром і червоною рибою: рецепт святкової закуски

Закусочні рулетики з огірка — смачна і проста страва, яку можна дуже швидко приготувати на будь-яке свято.

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Рулетики з огірка з сирним сиром і червоною рибою — дуже смачна закуска, яку можна приготувати за 15 хвилин. Така страва прикрасить будь-який святковий стіл, пише 1000.menu.

Інгредієнти

Для приготування восьми порцій знадобляться:

свіжі огірки — 2 шт;

червона риба (малосольна або копчена) — 100 г;

вершковий сир — 100 г;

помідори чері — кілька штук для прикраси;

зелень петрушки або кропу — за смаком.

Приготування

Крок 1. Рибу дрібно поріжте кубиками. Зелень добре промийте та висушіть паперовим рушником. Дрібно наріжте.

Крок 2. У мисочку покладіть нарізані зелень, рибу та додайте сир. Сир підійде будь-який: сирний, фета, бринза, вершковий, маскарпоне.

Крок 3. Огірок помийте, обсушіть, наріжте довгими тонкими смужками. З одного огірка може вийти близько 20 смужок.

Крок 4. Розкладіть смужку з огірка на всю довжину на дошку. На самий її край покладіть чайну ложку начинки. Акуратно згорніть у рулетик.

Крок 5. Помідори чері розріжте на половинки. Проткніть кожну половинку помідорини зубочисткою і закріпіть нею рулетик, розкладіть на блюдо, прикрасьте свіжою зеленню. Помідори вибирайте щільні, щоб не зіпсувати зовнішній вигляд страви.

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