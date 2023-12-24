Рулетики з огірка з сиром і червоною рибою: рецепт святкової закуски
Закусочні рулетики з огірка — смачна і проста страва, яку можна дуже швидко приготувати на будь-яке свято.
Рулетики з огірка з сирним сиром і червоною рибою — дуже смачна закуска, яку можна приготувати за 15 хвилин. Така страва прикрасить будь-який святковий стіл, пише 1000.menu.
Інгредієнти
Для приготування восьми порцій знадобляться:
- свіжі огірки — 2 шт;
- червона риба (малосольна або копчена) — 100 г;
- вершковий сир — 100 г;
- помідори чері — кілька штук для прикраси;
- зелень петрушки або кропу — за смаком.
Приготування
Крок 1. Рибу дрібно поріжте кубиками. Зелень добре промийте та висушіть паперовим рушником. Дрібно наріжте.
Крок 2. У мисочку покладіть нарізані зелень, рибу та додайте сир. Сир підійде будь-який: сирний, фета, бринза, вершковий, маскарпоне.
Крок 3. Огірок помийте, обсушіть, наріжте довгими тонкими смужками. З одного огірка може вийти близько 20 смужок.
Крок 4. Розкладіть смужку з огірка на всю довжину на дошку. На самий її край покладіть чайну ложку начинки. Акуратно згорніть у рулетик.
Крок 5. Помідори чері розріжте на половинки. Проткніть кожну половинку помідорини зубочисткою і закріпіть нею рулетик, розкладіть на блюдо, прикрасьте свіжою зеленню. Помідори вибирайте щільні, щоб не зіпсувати зовнішній вигляд страви.
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