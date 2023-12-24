Рулет із курячого філе з болгарським перцем і омлетом: рецепт святкової закуски

Страву дуже легко приготувати. Курячий рулет можна подати на будь-який святковий стіл. У розрізі, завдяки червоному перцю, він має дуже ефектний вигляд.

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Елегантний варіант закуски з ніжним і тонким смаком. Смачний курячий рулет з омлетом і яскравим солодким перцем стане чудовою альтернативою магазинним ковбасам і м'ясним виробам, пише 1000.menu.

Інгредієнти

Для приготування восьми порцій знадобляться такі продукти:

1 чайна ложка майонезу;

100 г червоного болгарського перцю;

4 яйця;

800 г курячого філе;

сіль і чорний мелений перець за смаком;

30 г кропу.

Приготування

Крок 1. Куряче філе акуратно через харчову плівку відбити, трохи посолити.

Крок 2. Яйця збити з майонезом і посмажити омлет ,болгарський перець порізати тонкою соломкою, кріп подрібнити.

Крок 3. На відбите філе викласти остиглий омлет, болгарський перець. Зверху все посипте подрібненим кропом, посоліть і поперчіть.

Крок 4. Згорнути м'ясо з начинкою в рулет. Потім загорнути рулет у харчову плівку і зав'язати з боків вузлами, щоб не потрапляло повітря.

Крок 5. Рулет у плівці покласти в киплячу підсолену воду і варити приблизно 25-30 хвилин. Не знімаючи плівки, остудити під важким пресом і поставити курячий рулет у холодильник на кілька годин.

Перед подачею зняти плівку, порізати рулет і викласти на блюдо. Можна зробити асорті, додавши м'ясну нарізку, а можна подавати окремо, як самостійну страву.

Раніше Фокус писав, як приготувати рулет із лаваша з крабовими паличками без майонезу. У цьому ж рецепті для начинки використовуються два види сиру. Таку страву можна подати на святковий стіл.