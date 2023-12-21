Як приготувати оладки на кефірі: ідеальний рецепт для сніданку

Оладки — одна з улюблених страв багатьох людей. Ці легкі млинці можна подати з найрізноманітнішими добавками: від класичної сметани до солодкого варення або свіжих фруктів.

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Оладки на кефірі — це універсальна страва, ідеальна для сніданку чи затишного вечірнього чаювання. Експериментуйте з різними інгредієнтами та насолоджуйтеся чудовим смаком, пише Redpost.

Інгредієнти

1 склянка кефіру;

1,5-2 склянки борошна;

1 яйце;

2-3 столові ложки цукру;

0,5 чайної ложки соди;

дрібка солі;

рослинна олія для обсмажування.

Приготування

Крок 1. Змішайте в одній мисці кефір, яйце, цукор і сіль. В окремій ємності з'єднайте борошно з содою.

Крок 2. Не поспішаючи з'єднайте інгредієнти, ретельно розмішуючи до гладкої маси.

Крок 3. Нагрійте пательню з невеликою кількістю олії та ложкою викладайте тісто. Обсмажте оладки до золотистого кольору по 1-2 хвилини з кожного боку.

Подавайте оладки гарячими, додавши до них те, що вам найбільше подобається.

Альтернативні варіанти:

Можна додати в тісто ягоди для додаткового смаку. Спробуйте додати в тісто какао або шоколадні шматочки. Використовуйте цільнозернове борошно замість білого та замініть цукор на мед або стевію.

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