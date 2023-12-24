Яблучний пиріг із корицею та лікером: рецепт ароматної випічки

Яблучний пиріг вважається один із найпростіших і найпопулярніших десертів, який хочеться приготувати ще.

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Готується такий пиріг легко і просто, а результат не залишить вас байдужим. Яблучний пиріг від шеф-кухаря Кертіса Стоуна з корицею — чудовий спосіб побалувати смачною випічкою всю сім'ю. Пише Taste.

Інгредієнти

1 столова ложка цукру;

20 г несолоного вершкового масла

500-550 г кисло-солодких яблук, очищених від шкірки і серцевини, розрізаних на 8 часточок, потім нарізаних скибочками завтовшки 1/2 см;

2 столові ложки "Гран Марньє" або іншого апельсинового лікеру;

1,25 склянки звичайного борошна;

1 склянка цукрової пудри;

2 чайні ложки розпушувача;

1/2 чайної ложки солі;

3/4 чайної ложки меленої кориці;

1 склянка рослинної олії;

1 склянка незбираного молока;

2 великих яйця;

1 чайна ложка цукрової пудри (додатково для посипання);

цедра одного апельсина;

5 г ванілі;

1 склянка густих вершків.

Приготування

Крок 1. Помістіть решітку в центр духовки та розігрійте її до 180°С із примусовою конвекцією. Змастіть роз'ємну форму діаметром 23 см 20 г вершкового масла.

Крок 2. У середній мисці перемішайте яблука з лікером і відкладіть убік.

Крок 3. В іншій мисці середнього розміру змішайте борошно, цукрову пудру, розпушувач, сіль і 1/4 чайної ложки кориці. У великій мисці змішайте масло, молоко, яйця, цедру апельсина і ваніль. З'єднайте всі інгредієнти, щоб вийшло гладке тісто.

Крок 4. Перекладіть 1 склянку тіста в невелику миску і додайте борошно, що залишилося. Збийте яєчні жовтки з рештою тіста у великій мисці, щоб вони змішалися. Додайте яблука. Перекладіть яблучне тісто в підготовлену форму і, використовуючи лопатку, розподіліть масу рівним шаром і натисніть на яблука, щоб вони занурилися в тісто. Рівномірно вилийте тісто, що залишилося. У невеликій мисці збийте цукрову пудру, що залишилася, і 1/2 чайної ложки кориці, а потім рівномірно посипте нею тісто.

Крок 5. Випікайте 50 хвилин або доти, доки шпажка, встромлена в центр пирога, не буде виходити чистою, а верх не стане золотисто-коричневим. Перекладіть форму на решітку й остудіть протягом 15 хвилин. Проведіть ножем по боках пирога і дістаньте пиріг із форми. Остудіть ще приблизно 30 хвилин, посипте цукровою пудрою.

Крок 6. Щоб приготувати збиті вершки, у середній мисці збийте вершки та цукрову пудру до густоти. Для подачі розріжте яблучний пиріг на скибочки і подавайте з щедрою порцією збитих вершків.

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