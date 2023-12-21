Рулет із лаваша, крабових паличок і вершкового сиру: рецепт святкової закуски

Рецепт легко адаптувати під свої уподобання, додавши овочі, замінивши крабові палички на курку або зробивши вегетаріанську версію.

Related video

Лаваш — це та основа, в яку можна загорнути різні інгредієнти й отримати буквально за кілька хвилин рулет, який може буде смачною закускою. Яскравий і ситний він стане прикрасою вашого святкового столу, повідомляє Рodrobnosti.

Інгредієнти

Для приготування такого рулету знадобляться:

лаваш вірменський тонкий — 1 лист;

крабові палички — 200 г;

вершковий сир — 150 г;

зелень (кріп, петрушка) — за смаком;

сіль, перець — за смаком;

майонез — за бажанням для соусу.

Приготування

Крок 1. Крабові палички розморозьте та дрібно наріжте.

Крок 2. Зелень помийте, обсушіть і дрібно порубайте.

Крок 3. На лист лаваша рівномірно розподіліть вершковий сир.

Крок 4. Поверх вершкового сиру викладіть крабові палички та посипте зеленню. За бажання можна додати трохи майонезу.

Крок 5. Акуратно згорніть лаваш у щільний рулет.

Крок 6. Готовий рулет приберіть у холодильник приблизно на 30 хвилин, щоб він став щільнішим.

Перед подачею наріжте рулет на порційні шматочки, розкладіть на тарілці і прикрасьте гілочками кропу і петрушки.

Раніше Фокус публікував рецепт рулету з лаваша з крабовими паличками без майонезу. Такий рулет не тільки має ефектний вигляд, він ще й дуже смачний.