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Рецепт приготування курячого м'яса з грибами та сиром: смачно та ситно

страва, їжа, запіканка, вечеря, обід
Фото: 1000.menu | Запечене м'ясо курки з грибами

Куряче м'ясо з печерицями та сиром — це вишукана, але водночас проста в приготуванні страва, яка прикрасить будь-який стіл і потішить вас і ваших близьких своїми смаковими якостями.

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Приготування курячого м'яса у французькому стилі — це чудовий спосіб урізноманітнити повсякденне меню. Ця страва поєднує в собі ніжні шматочки курки, ароматні гриби, сир, цибулю та часник під золотистою скоринкою майонезу. Просто в приготуванні, але така вишукана. Куряче м'ясо по-французьки можна приготувати на свята, пише Nur.

Інгредієнти

  • куряче філе — 500 г;
  • печериці — 300 г;
  • твердий сир — 200 г;
  • велика цибулина — 1 шт;
  • часник — 2-3 зубчики;
  • майонез — 150 г;
  • сіль, перець за смаком;
  • соняшникова олія для обсмажування.

Приготування

Крок 1. Підготовка:

  • наріжте куряче філе на шматки, відбийте, посоліть і додайте перець;
  • наріжте цибулю на півкільця, а часник дрібно порубайте;
  • наріжте печериці на пластини;
  • натріть сир.

Крок 2. У сковороді з нагрітою олією обсмажте курку до утворення рум'яної скоринки.

Крок 3. У цій же пательні пасеруйте цибулю до м'якості, додайте гриби та часник і готуйте до випаровування рідини.

Крок 4. Викладіть курку у форму для запікання, зверху розподіліть гриби з цибулею.

Крок 5. Намажте поверхню майонезом. Посипте тертим сиром.

Крок 6. Запікайте в духовці за 180°C приблизно 25 хвилин до появи золотистої скоринки на сирі.

Подавайте цю багату смаками страву гарячою, прикрашеною свіжою зеленню. Вона чудово поєднується з легкими гарнірами.

Раніше Фокус публікував рецепт запіканки з куркою, сиром і цибулею по-французьки. Вона готується нашвидкуруч і має дуже апетитний вигляд.