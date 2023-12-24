В'язниця замінила сторожових собак зграєю пильних гусей (відео)

За словами співробітників в'язниці, у гусей дуже хороший слух і вони видають гучні звуки щоразу, коли почують найменший шурхіт, тим самим попереджаючи охоронців про небезпеку.

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Служба охорони в'язниці в бразильському штаті Санта-Кантаріна нещодавно замінила своїх сторожових собак зграєю гусей, які нібито голосно кричать, щоб не допустити втечі ув'язнених, повідомляє Reuters.

У наші дні тюремні комплекси оснащені найсучаснішими системами виявлення, які істотно ускладнюють втечу ув'язнених. Проте, незалежно від технологічних досягнень, завжди корисно мати резервну аналогову систему виявлення на випадок, якщо щось складне вийде з ладу. Зазвичай нормою є охоронці та сторожові собаки, але в деяких в'язницях використовуються малоймовірні альтернативи. Наприклад, у кількох в'язницях Бразилії сторожові собаки замінені гусьми, які, за словами співробітників служби охорони виправних установ, не тільки настільки ж ефективні, а й утримання птахів обходиться набагато дешевше. Фахівці вважають, що в гусей дуже хороший слух і вони видають гучні звуки щоразу, коли почують найменший шерех, тим самим попереджаючи охоронців про небезпеку.

"У нас є електронне спостереження... і спостереження за гусьми, які замінили собак. Вночі дуже тихо. Як бачите, навіть вдень тут дуже тихо, а вночі тим паче... Простір сприяє такому типу безпеки у випадку з гусьми", — пояснив директор в'язниці Маркос Роберто де Соуза.

На території в'язниці птахи, прозвані "гусячими агентами", патрулюють зелену зону між внутрішнім парканом в'язниці і головною зовнішньою стіною. Співробітники кажуть, що пильність гусей робить їх відмінними сторожовими, навіть більшою мірою, ніж собаки.

Бразильські в'язниці вже щонайменше 12 років покладаються на гусей, щоб утримати ув'язнених від втечі. Ще 2011 року в'язниця "Собрал" у Сан-Паулу потрапила в заголовки міжнародних новин через використання зграї гусей як засобу попередження охоронців про підозрілу активність.

Раніше, Фокус писав про те, що вчені розповіли, чим озброєні гуси і чому слід побоюватися їхніх "зубів". Дослідники розкрили всі таємниці "зубастиків" пернатого світу.