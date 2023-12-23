Кулінарний хіт: сирні кульки з волоськими горіхами та журавлиною
Ці сирні кульки з волоськими горіхами та журавлиною — ідеальний вибір для швидкої, але вишуканої різдвяної закуски. Вони потішать як вас, так і ваших гостей своїм чудовим смаком та оригінальним зовнішнім виглядом, додаючи святкового настрою до вашого столу.
Різдво — це особливий час, коли кожен хоче здивувати своїх близьких чимось особливим. Ідеальний рецепт для цього — сирні кульки з волоськими горіхами та журавлиною. Ця закуска не тільки чудова на смак, а й має на столі дуже святковий та елегантний вигляд. Швидко і легко приготувати, ці кульки стануть родзинкою вашого різдвяного столу, пише Ivona.
Інгредієнти
- Крем-сир — 200 г
- Тертий гострий чеддер — 100 г
- Дрібно нарізані волоські горіхи — 1/2 склянки
- Дрібно нарізана журавлина — 1/4 склянки
- Нарізана зелена цибуля — 2 столові ложки
- Подрібнений часник — 1 зубчик
- Сіль і чорний перець — за смаком
Покрокове приготування
Приготування сирної основи:
- У великій мисці змішайте крем-сир із тертим чеддером до отримання гладкої маси.
- Додайте в сирну суміш подрібнений часник, нарізану зелену цибулю, а також сіль і перець за смаком, ретельно перемішайте.
Формування кульок:
- За допомогою чайної ложки або рук формуйте із сирної маси кульки розміром із волоський горіх.
Покриття кульок горіхами та журавлиною:
- В окремій мисці змішайте дрібно нарізані волоські горіхи та журавлину.
- Занурте кожну кульку в суміш, забезпечуючи рівномірне покриття.
Охолодження закуски:
- Розташуйте сирні кульки на блюді та помістіть у холодильник на 1 годину для застигання.
Сервірування:
- Подавайте охолоджені сирні кульки на елегантному блюді або порційних тарілках.
- Ця закуска ідеально поєднується з білим вином або легкими алкогольними напоями.
Додаткові поради:
- Для урізноманітнення смаку можна додати в сирну масу трохи дрібно нарізаного свіжого кропу або петрушки.
- Кульки також можна обваляти в суміші подрібнених горіхів пекан або мигдалю для урізноманітнення текстури.
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