Кулінарний хіт: сирні кульки з волоськими горіхами та журавлиною

Ці сирні кульки з волоськими горіхами та журавлиною — ідеальний вибір для швидкої, але вишуканої різдвяної закуски. Вони потішать як вас, так і ваших гостей своїм чудовим смаком та оригінальним зовнішнім виглядом, додаючи святкового настрою до вашого столу.

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Різдво — це особливий час, коли кожен хоче здивувати своїх близьких чимось особливим. Ідеальний рецепт для цього — сирні кульки з волоськими горіхами та журавлиною. Ця закуска не тільки чудова на смак, а й має на столі дуже святковий та елегантний вигляд. Швидко і легко приготувати, ці кульки стануть родзинкою вашого різдвяного столу, пише Ivona.

Інгредієнти

Крем-сир — 200 г

Тертий гострий чеддер — 100 г

Дрібно нарізані волоські горіхи — 1/2 склянки

Дрібно нарізана журавлина — 1/4 склянки

Нарізана зелена цибуля — 2 столові ложки

Подрібнений часник — 1 зубчик

Сіль і чорний перець — за смаком

Покрокове приготування

Приготування сирної основи:

У великій мисці змішайте крем-сир із тертим чеддером до отримання гладкої маси. Додайте в сирну суміш подрібнений часник, нарізану зелену цибулю, а також сіль і перець за смаком, ретельно перемішайте.

Формування кульок:

За допомогою чайної ложки або рук формуйте із сирної маси кульки розміром із волоський горіх.

Покриття кульок горіхами та журавлиною:

В окремій мисці змішайте дрібно нарізані волоські горіхи та журавлину. Занурте кожну кульку в суміш, забезпечуючи рівномірне покриття.

Охолодження закуски:

Розташуйте сирні кульки на блюді та помістіть у холодильник на 1 годину для застигання.

Сервірування:

Подавайте охолоджені сирні кульки на елегантному блюді або порційних тарілках. Ця закуска ідеально поєднується з білим вином або легкими алкогольними напоями.

Додаткові поради:

Для урізноманітнення смаку можна додати в сирну масу трохи дрібно нарізаного свіжого кропу або петрушки. Кульки також можна обваляти в суміші подрібнених горіхів пекан або мигдалю для урізноманітнення текстури.

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