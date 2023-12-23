"Це так здорово": чотири сестри стали мамами з різницею в 4 місяці (фото)

Стенлі, Лідія, Майлз і Карсен — двоюрідні сестри і брати, які народилися протягом чотирьох місяців. Усіх діток хрестили в один і той самий день.

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Жінки, які виросли в Хайленд-Віллідж, штат Техас, тепер мають ще більший сестринський зв'язок, оскільки протягом останніх кількох місяців у кожної з них народилася дитина. Сестри Тім Джена (34 роки), Джессіка (31 рік), Джордан (28 років) і Джейден (25 років) народили дітей із різницею в чотири місяці, повідомляє Fox News.

"На Великдень я розповіла всім сестрам, що вагітна, а потім дізналася, що Джейден і Дженна вагітні, і була в повному шоці", — розповіла старша сестра Джессіка.

20 липня Джордан Саттон народила свого первістка, хлопчика на ім'я Стенлі. Джейден Лорц народила свого первістка, дівчинку на ім'я Лідія, 25 вересня. Лише через п'ять днів, 30 вересня, Джена Прімскі народила другу дитину, хлопчика на ім'я Майлз. Нарешті, 13 листопада Джессіка Ганна народила свою першу дитину, дівчинку на ім'я Карсен.

Фото: foxnews

Сестри розповіли про те, як змінилося їхнє життя відтоді, як у них з'явилися діти. Молодша сестра, Джейден Лорц, сказала, що цей досвід зблизив їх, як ніколи раніше: "Ми стали сильнішими завдяки унікальному зв'язку, пов'язаному з тим, що ми мами. Ми всі багато разів на день спілкуємося через FaceTime, часто годуємо грудьми одночасно, ми розповідаємо одне одному про труднощі і відправляємо світлини наших дітей у сімейних групових повідомленнях".

За словами Лортц, груповий чат сестер "Bumpin'" змінився на "Клуб крутих матусь" після того, як вони народили дітей.

Фото: foxnews

Джена Прімскі, яка стала другою мамою, сказала, що знову стати мамою було "важко, але це так здорово", а бачити свого старшого сина Мейсона з його кузенами "приголомшливо".

Ще одна сестра Джессіка Ганна сказала, що зараз вона насолоджується цим часом: "Ми насолоджуємося всіма можливостями притискатися одна до одної та "тихим часом", адже майбутні канікули стануть неспокійнішими та галасливішими".

Сім'я навіть хрестила всіх чотирьох немовлят в один і той самий день у священника, який їх усіх вінчав.

Фото: foxnews

"Це був такий особливий час, коли їх усіх хрестили в одного й того самого священника, який усіх нас вінчав. У нашій родині кожен є чиїмось хрещеним", — зазначила Джена Прімскі.

На запитання, як батьки сестер почуваються з чотирма новими онуками цього року, Джордан Саттон відповів: "Блаженно".

Фото: foxnews

Як не дивно, нещодавно сестри дізналися, що в якийсь момент їхня бабуся теж була вагітною одночасно з трьома її сестрами і невісткою.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік дав ім'я доньці, поки його дружина спала після пологів. Він хотів додати ім'я своєї покійної бабусі, проте дружина з ним не погодилася. Пара сперечалася з цього приводу не один день, але жінка залишалася непохитною.