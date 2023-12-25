Просто і ситно: данський гороховий суп із копченими реберцями

Традиційна данська кухня відома своєю простотою і ситністю, що пояснюється досить холодним кліматом цієї скандинавської країни.

Related video

Датський гороховий суп із копченими ребрами чудово підійде для сімейного обіду. Такі зігріваючі ситні супи з насиченим смаком характерні для кухні Скандинавії з холодним кліматом. Рецептом національного данського супу поділився жіночий портал Ivona.

Замість реберець ви можете використовувати будь-які інші копченості. Такий суп також буде смачним і з іншими бобовими — сочевицею, квасолею або нутом.

Додавання соди під час варіння бобових дасть змогу скоротити час готування і зробить їх більш розваристими. Але не перестарайтеся, щоб не зіпсувати смак готової страви — щіпки соди на цю кількість інгредієнтів буде цілком достатньо.

Інгредієнти

горох (або інші бобові) — 300 г;

копчені свинячі ребра — 300 г;

селера — 2 стебла;

цибуля ріпчаста — 1 велика цибулина;

морква — 2 шт. середнього розміру;

картопля — 4-5 шт. середніх;

кріп, чебрець — за смаком;

перець чорний і запашний горошком — за бажанням;

сіль — за смаком.

Приготування

Крок 1

Увечері напередодні готування промийте горох і замочіть його в холодній воді. Щоб горох був м'якшим і зварився швидше, додайте у воду дрібку соди.

Крок 2

Вранці перекладіть горох у каструлю і налийте чисту холодну воду. Знову додайте дрібку соди і поставте горох варитися на годину-півтори.

Крок 3

Коли горох звариться, додайте в каструлю копчені реберця та порізану невеликими шматочками картоплю. Якщо за час варіння гороху випарувалося багато рідини, долийте води.

Крок 4

Дрібно наріжте моркву, селеру та цибулю. Розігрійте пательню з рослинною олією, викладіть туди овочі та обсмажте їх до готовності.

Крок 5

Коли картопля звариться, додайте засмажку в киплячий суп і варіть ще хвилин п'ять.

Крок 6

Дрібно наріжте зелень і додайте її в суп. Дайте супу закипіти і зніміть каструлю з вогню.

Крок 7

Розлийте суп по тарілках і подавайте гарячим. За бажанням подайте до супу сметану та грінки.

Нагадаємо рецепт зігріваючого та душевного зимового французького супу — вишуканого біска з креветками. Цей насичений суп має дуже багатий смак морепродуктів, а вершки дають йому ніжну кремову консистенцію.

Раніше Фокус писав, як приготувати швидкий і ситний суп із картоплі та цибулі-порею з вершками. Приготування супу починається з ароматної основи.