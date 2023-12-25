"Місяць розлучень": як зрозуміти, що ваш партнер може зрадити на Різдво

Люди можуть зраджувати з кількох причин. Іноді важко зрозуміти, що призвело до цього, розповіла експертка зі стосунків Мішель Елман.

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Експерт зі стосунків Мішель Елман заявила, що існують п'ять ознак, які вказують на те, що ваш партнер може зрадити на Різдво. Про це повідомило видання Mirror.

"Загалом я б сказала, що зміна поведінки — це найбільший подарунок", — сказала Мішель Елман.

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Вона зазначила, що січень часто називають "місяцем розлучень" через розрив стосунків на Різдво, тому вона радить звернути увагу на наступні ознаки:

ваш партнер безпричинно відчуває себе винним;

ваша половинка частіше почала злитися та сваритися з вами;

партнер почав скрізь брати з собою телефон, навіть у душ;

відбулися несподівані зміни в щоденному розкладі партнера;

ваша друга половинка "захищається", коли ви ставите їй питання.

Чому люди зраджують

Мішель Елман наголошує, що люди можуть зраджувати з кількох причин, а саме:

аби відштовхнути партнера через занадто "близьке" спілкування;

аби розірвати стосунки без необхідності почати розмову;

якщо вважають, що не заслуговують на любов, яку отримують.

"Стосунки можуть пережити зраду, але для цього потрібно пройти період труднощів, коли ви ведете важкі розмови про порушену довіру, а людина, яка зрадила, готова працювати над собою", — заявила вона.

Експертка додала, що людям важко зрозуміти, чому вони зрадили, та що призвело до цього.

Фокус опублікував цей матеріал з ознайомлювальною метою і не поділяє думку автора.

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