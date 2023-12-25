Не будьте агресивними: експерти з етикету пояснили, як правильно розривати різдвяні хлопавки

Існують певні правила використання різдвяних хлопавок. Наприклад, їх не можна відкривати над столом і діяти надто агресивно.

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Жителі Великої Британії, а також низки інших держав, пов'язаних з цією країною, мають особливу святкову розвагу — різдвяну хлопавку. Всередині хлопавки ховається подарунок і вона не є піротехнічним засобом, яким інколи розважаються українці. Експерти з етикету пояснили, як використовувати традиційну британську хлопавку, щоб виглядати вихованими людьми. Про особливості різдвяних розваг розповіли на порталі Daily Star.

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Щоб відкрити британську різдвяну хлопавку, за її два кінці беруться дві людини і тягнуть у різні боки. Комусь із них дістанеться сюрприз: невеликий подарунок, жартівливе побажання чи паперова корона, пояснили на порталі. Але відкривати їх потрібно згідно з певними правилами етикету, про які журналістів проконсультувала фахівчиня з соціальної поведінки Ліз Брюєр.

Експертка з етикету пропонує дотримувати наступних правил:

хлопавку краще не відкривати над головами гостей і над столом — інакше сюрприз може впасти прямо у їжу;

якщо подарунок отримати не пощастило, не варто негативно реагувати;

якщо партнером по хлопавці є дитина, а подарунком виявилась іграшка, то краще її віддати;

якщо всередині відшукали паперову корону, її варто знімати, встаючи з-за столу;

не потрібно надто сильно тягнути хлопавку — "не будьте занадто агресивними, коли тягнете свою хлопавку, оскільки це може бути небезпечно";

найкращий час для відкриття хлопавки — "в кінці основної страви, перед різдвяним пудингом або в кінці застілля".

Різдвяні традиції — що таке хлопавка

Зазначимо, різдвяна хлопавка — виріб у формі циліндра з паперу чи тканини. Всередині ховають сюрприз. Щоб його дістати, потрібно потягнути за кінці: одній людині дістанеться частина з сюрпризом, іншій — порожня обгортка. Коли хлопавка розпадається, то видає характерний хлопаючий звук: його створюють завдяки особливому складанню паперу або обробці спеціальною речовиною.

Щоб самостійно створити традиційну британську хлопавку, можна скористатись майстер-класами, викладеними у мережі.

В Україні хлопавка — це, зазвичай, виріб, всередині якого ховається конфеті. Під час активації чути гучний звук, який виникає внаслідок спрацювання спеціального механізму. На час воєнного стану в Україні заборонено застосовувати піротехнічні засоби певних класів, розповіли на порталі "Факти". Якщо порушити вимоги законодавства, то можна отримати адміністративне покарання — від 85 до 1700 грн, або кримінальну відповідальність — штраф у розмірі до 34 тис. грн або навіть опинитись у в'язниці на термін від шести місяців до п'яти років.

Нагадуємо, у мережі опублікували світлини з експрем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, який прикрашає різдвяну ялинку. Свої привітання зі святами 24 грудня опублікував президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.