Гарячий перекус нашвидкуруч: піца-рулет із салямі на лаваші

Якщо ви берете з собою обід на роботу — його має бути зручно їсти, він має швидко готуватися, легко розігріватися або зберігати смакові якості і в холодному вигляді. Для такого перекусу ідеально підійде піца-рулет у лаваші.

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Якщо ви шукаєте рішення для швидкого та смачного перекусу, коли часу на готування зовсім немає, ця піца-рулет із ковбасою та двома видами сиру — ідеальний вибір. Ця ситна страва готується всього за 15 хвилин і чудово підходить для обіду на роботі. Крім того, таку піцу можна приготувати дітям для шкільного перекусу. Рецептом обіду нашвидкуруч поділився в TikTok блогер Mirel.eat.

Інгредієнти

салямі — 50 г;

помідор — 1 шт;

будь-який твердий сир — 50 г;

яйця — 2 шт. великих;

лаваш — 1 лист;

моцарела — за смаком;

базилік або інша улюблена зелень — за смаком.

Приготування

Крок 1

Обсмажте тонко нарізану ковбасу на сковороді.

Крок 2

Додайте нарізаний помідор і натертий сир. Зачекайте, поки сир повністю розплавиться.

Крок 3

Збийте яйця в однорідну масу, вилийте їх на сковорідку і накрийте листом лаваша. Обсмажуйте під кришкою протягом 3-5 хвилин до готовності яєць.

Крок 4

Вимкніть вогонь і зніміть кришку. Накрийте піцу тарілкою і обережно переверніть її. Викладіть зверху моцарелу та листя базиліку, потім згорніть усе в рулет.

Цю піцу можна подавати і не загортаючи в рулет, якщо вам так зручно. Також ви можете поекспериментувати зі своїми улюбленими начинками для піци, додаючи гриби, ананаси, різні види м'яса і сиру, маслини або овочі, смак яких вам подобається у звичайній піці.

Якщо ви збираєтеся взяти таку піцу-рулет із собою на роботу або на прогулянку, упакуйте її в термобокс або загорніть у фольгу і паперовий пакет, щоб зберегти свою їжу теплою.

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