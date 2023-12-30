Новорічний декор із цитрусовим ароматом: як швидко прикрасити оселю до свята

Із цитрусових та інших ароматних натуральних матеріалів і прянощів можна зробити гірлянди або вінок, ялинкові прикраси, композицію на святковий стіл або декорувати люстру.

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Гарні новорічні прикраси можна зробити з висушених кружечків апельсина або інших цитрусових. Аромат цих фруктів, які удосталь продаються в Україні в зимові місяці, сам по собі асоціюється з новорічними святами. Крім того, такий декор точно буде унікальним, а робиться він легко і швидко. Про те, як прикрасити будинок до Нового року цитрусовими фруктами, розповіло видання "Порадниця".

Цитруси добре поєднуються з хвоєю, паличками гвоздики і кориці, зірочками анісу, шишками, сушеним фізалісом і навіть лавровим листом.

Як висушити скибочки цитрусових для декору

Вибирайте плоди з тонкою шкіркою. Вони висохнуть швидше і матимуть акуратніший вигляд. Наріжте фрукти тонкими кружечками та видаліть кісточки. Щоб прискорити сушіння, після нарізання розкладіть кружальця на паперовому рушнику, щоб він увібрав сік, що виступив.

Найкраще сушити цитрусові в електросушарці, але це досить довгий спосіб, який займе близько 10 годин. Простіше і швидше буде посушити майбутній декор у звичайній духовці. Для цього:

Застеліть деко або решітку пергаментом чи фольгою. Викладіть скибочки цитрусових на невеликій відстані одна від одної. Сушіть у режимі конвекції за 100-120°C з прочиненими дверцятами. Через годину переверніть кружечки. Не прагніть висушити фрукти до стану сухарів — вони можуть потемніти і стануть крихкими.

Не намагайтеся сушити цитрусові на батареї, цього тепла буде недостатньо і фрукти швидше запліснявіють, ніж висохнуть. Не підійде і мікрохвильовка, в такому режимі фрукти будуть не сохнути, а варитися, а на більшій потужності просто згорять до чорноти.

Висушені кружальця цитрусових проколіть товстою голкою, протягніть в отвір нитку або стрічку і використовуйте для виготовлення новорічних прикрас.

Як використовувати для декору свіжі апельсини та лимони

Якщо у вас зовсім немає часу на сушку, використовуйте свіжі фрукти.

За кімнатної температури апельсини і лимони в складі новорічних композицій пролежать мінімум тиждень.

Також можна використовувати шкірку, зрізану красивою спіраллю.

Новорічний декор з апельсинової шкірки Фото: DALL-E/Valentyn Surnin Новорічний декор з апельсинової шкірки Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Є ще один спосіб, який підійде для оздоблення святкових страв і створення їстівних ялинкових прикрас. Для цього способу тонкі кружальця апельсина потрібно вмочити в гарячий сироп, а потім обваляти у крупному цукрі й дати обсохнути на решітці або пергаменті.

Новорічний декор із зацукрованих апельсинів Фото: DALL-E/Valentyn Surnin Новорічний декор із зацукрованих апельсинів Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

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