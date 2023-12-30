Астрологія та алкоголь: які коктейлі люблять знаки Зодіаку

"Просто пиво" чи складний коктейль з історією — не потрібно вгадувати, що сподобається людині, якщо ви знаєте її знак Зодіаку.

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Складно не розгубитися перед великим вибором коктейлів у ресторанах і барах. Хтось цінує витриманий коньяк, інші п'ють тільки легкі вина. Знаючи астрологічні вподобання, можна легко визначити відповідний коктейль для кожного знака Зодіаку. Про те, яким напоям віддають перевагу знаки Зодіаку, розповів сайт Food&Mood.

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Овен

Овни завжди в пошуку чогось нового і люблять дізнаватися про останні тренди в коктейлях. Їх тягне до сильних напоїв: віскі з колою, чистий скотч або міцний пунш — їхній вибір.

Телець

Тельці віддають перевагу простоті, тому обирають "просто пиво". Вони також не проти скуштувати коктейлі з молочним або солодким смаком, наприклад, гарячий шоколад із прянощами та коньяком.

Близнюки

Для Близнюків важливіше спілкування, ніж напій. Вони намагаються не перестаратися з алкоголем, щоб залишатися веселим співрозмовником. Ідеальним вибором для них буде дегустація легких вин або мартіні з якоюсь незвичайною добавкою.

Рак

Раки цінують класику і не слідують модним трендам. Вони віддають перевагу пряним і м'яким напоям, таким як гаряча кава з лікером.

Лев

Леви прагнуть справити враження, віддаючи перевагу дорогим напоям, наприклад, елітному віскі, витриманим винам або лікерам. Вони люблять гарячі алкогольні напої, якими можуть насолоджуватися весь вечір.

Діва

Діви вирізняються вишуканим смаком і раді рідкісним сортам вин і пива. Вони люблять відвідувати старовинні виноробні та пивоварні, поєднуючи приємне з корисним.

Терези

Для Терезів важлива обстановка і сервіс. Вони цінують естетику подачі напоїв і віддають перевагу затишній і романтичній атмосфері.

Скорпіон

Скорпіони схильні до похмурого і віддають перевагу темним напоям: темному пиву, бордовому вину, надають перевагу напівтемряві та усамітненню в барі.

Стрілець

Стрільці допитливі, їм завжди цікаво, з якої країни напій і його історія. Вони не знають міри в алкоголі, тому краще скласти їм компанію.

Козеріг

Козероги обирають класику, таку як джин-тонік або мартіні без надмірностей. Вони віддають перевагу якісним напоям і простим закускам, наприклад, сирній тарілці.

Водолій

Водолії творчо підходять до вибору напоїв, шукаючи незвичайні смаки і кольори, віддаючи перевагу екзотиці.

Риби

Риби розбірливі в напоях і легко розпізнають неякісний алкоголь. Вони віддають перевагу першокласним винам і складним коньякам, звертаючи увагу на ціну і якість.

Нагадаємо, наука розібралася в тому, як швидше тверезіти від алкоголю. Дослідники знайшли нові шляхи швидкого виведення алкоголю з організму, а також відновлення координації.

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