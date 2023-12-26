10 харчових звичок, що уповільнюють метаболізм — застереження дієтологів

Дієтологи радять почати 2024 рік із перегляду та зміни деяких харчових звичок, які можуть несприятливо впливати на метаболізм.

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За нормального обміну речовин поживні речовини перетворюються на енергію без створення зайвих жирових запасів, допомагаючи підтримувати вагу тіла в межах норми. Однак неправильне харчування може істотно сповільнити метаболізм, що призводить до набору ваги та постійної втоми. Про те, які звички уповільнюють метаболізм, розповів сайт EatThis,NotThat!

Ось деякі з найпоширеніших харчових звичок, які уповільнюють обмін речовин:

Споживання великої кількості швидких вуглеводів і цукру — спричиняє коливання рівня глюкози в крові. Нестача корисних жирів — порушує гормональний баланс і процес засвоєння вітамінів. Суворі дієти з обмеженням калорій — переводять організм у режим економії енергії та створення жирових запасів. Низьке споживання вітамінів і мінералів — нестача кількості фруктів і овочів у раціоні порушує метаболічні процеси. Відмова від поживних перекусів після тренування — призводить до стрибків голоду і порушення метаболізму. Надмірне вживання алкоголю — організм витрачає сили на нейтралізацію алкоголю замість переробки калорій в енергію. Нестача білка в раціоні — знижує м'язову масу, що зменшує енергетичні витрати і призводить до утворення жирових запасів. Пропуск сніданку — організм не отримує необхідного стимулу для запуску обмінних процесів вранці. Споживання більшої частини калорій ввечері та вночі — порушує метаболічні процеси через невідповідність харчової поведінки природним добовим біоритмам людини. Недостатнє вживання клітковини — уповільнює травлення та порушує регуляцію рівня цукру в крові.

Дієтологи рекомендують поступово впроваджувати здорові звички харчування, щоб організм міг комфортно адаптуватися до змін способу життя. Плавне впровадження правильних харчових звичок дасть змогу зберегти здоров'я на довгі роки та легко підтримувати оптимальну вагу.

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