Як правильно варити пельмені: маленькі секрети великих любителів

Щоб пельмені не розварилися і були смачними та соковитими, потрібно знати кілька хитрощів їхнього приготування.

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Зварити ідеальні пельмені — це ціле кулінарне мистецтво. Але якщо знати кілька маленьких хитрощів, опанувати це мистецтво може кожен. Про секрети варки пельменів, перевірені роками та кілограмами цієї популярної страви, розповів сайт Cactus.

Почніть з вибору якісного продукту, незалежно від того, приготовані пельмені вдома чи куплені в магазині. Ключове — це свіжість і натуральність інгредієнтів. Орієнтуйтеся на відгуки тих людей, чиїм смакам ви довіряєте, і на ціну — пельмені з начинкою з натурального м'яса просто не можуть коштувати дуже дешево.

Секрети ідеально зварених пельменів

Якщо ви купили заморожені пельмені, перше, що потрібно зробити — це дати їм трохи зігрітися, інакше від різкого перепаду температур під час варіння тісто може порватися.

Для цього розкрийте упаковку і розкладіть пельмені на дошці тонким шаром. Поки ви підготуєте все інше, мине хвилин 10-15. Цього буде достатньо, щоб ваші пельмені "акліматизувалися", повністю розморожувати їх не потрібно.

Для варки пельменів візьміть досить велику каструлю: на 1 кг пельменів вам знадобиться не менше ніж 2,5 літрів води, щоб пельмені могли вільно плавати в каструлі. Воду злегка підсоліть, за бажанням можна додати лавровий лист або перець горошком для аромату.

Поставте каструлю з водою на сильний вогонь. Щойно вода закипить, акуратно викладіть пельмені в каструлю й одразу помішайте шумовкою або ложкою з довгою ручкою, щоб вони не прилипли до дна.

Варіть пельмені, не закриваючи каструлю кришкою. Перші кілька хвилин часто помішуйте пельмені, бо ризик прилипання до дна залишається доти, доки вони не почнуть спливати на поверхню, це займе 5-8 хвилин, залежно від розміру пельменів і товщини тіста.

Коли вода закипить, зменшіть вогонь, щоб пельмені ледь кипіли. Якщо вода вируватиме надто сильно, тісто може розваритися і порватися.

Після того як пельмені спливуть, дайте їм поваритися ще 2-3 хвилини. А тепер найбільший секрет досвідчених любителів пельменів: готовність перевіряйте на смак!

Дістаньте один пельмень із каструлі, розламайте його виделкою і спробуйте тісто в найтовстішому місці. Якщо на смак вас усе влаштовує, вимикайте вогонь. Якщо тісто на смак сирувате, дайте пельменям покипіти ще 1-2 хвилини. Начинку з пробного пельменя просто з'їжте, вона точно вже готова, щойно пельмені спливли.

Коли на ваш смак пельмені готові, дістаньте їх із каструлі шумовкою. Навіть якщо ви зварили надлишок пельменів, не залишайте їх у бульйоні, оскільки тісто може розкиснути. Викладіть їх у миску і додайте вершкове масло. Потім їх можна буде розігріти в мікрохвильовці або на сковороді.

Із чим подавати пельмені

Пельмені настільки популярна страва, що навіть класичних варіантів подачі існує кілька. До пельменів можна подати:

сметану;

оцет;

чорний мелений перець або гострий чилі;

гірчицю;

томатний соус.

Ви також можете поекспериментувати і з іншими соусами та добавками. Пельмені можна посипати тертим сиром, додати соус песто, аджику або теріякі.

Ще один варіант подачі — у вигляді супу в тому бульйоні, в якому варилися пельмені.

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