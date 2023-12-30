Новорічне меню: три незвичайні рецепти фаршированих яєць
Фаршировані яйця — це універсальна закуска, яка чудово пасує до новорічного столу і готується легко та швидко. А для її приготування підійдуть найрізноманітніші інгредієнти.
Що робити, якщо ваші гості полюбляють фаршировані яйця, а вам хочеться подати на новорічний стіл щось нове і незвичайне? Вихід є — приготуйте цю традиційну закуску з новими несподіваними начинками. Рецептами трьох оригінальних рецептів, які додадуть святу особливого настрою, поділилося видання "ВСВІТІ".
Фаршировані яйця з кремом з авокадо та беконом
Якщо ви любите гуакамоле, ця начинка для фаршированих яєць обов'язково вам сподобається.
Інгредієнти:
- яйця — 12 шт;
- бекон — 6 скибочок;
- авокадо — 2 шт;
- сік лайма — 1 ст. л.;
- сушений часник — ¼ ч. л.;
- сіль — ½ ч. л.;
- чорний мелений перець — за смаком.
Приготування
- Зварені круто яйця розріжте навпіл і розділіть на жовтки та білки.
- Бекон дрібно наріжте та підсмажте до хрусткого стану. Викладіть на паперові рушники, щоб увібрався зайвий жир.
- Авокадо наріжте на шматочки і збийте в блендері разом із жовтками, соком лайма, часником, сіллю і перцем до кремоподібної консистенції.
- Наповніть половинки яєць кремом, прикрасьте беконом. Щоб закуска мала естетичний вигляд, наповнюйте половинки яєць за допомогою кондитерського мішка з фігурною насадкою.
Фаршировані яйця з червоною рибою та зеленню
Фаршировані яйця за цим рецептом матимуть дуже яскравий і красивий вигляд на столі, а смак потішить навіть найвибагливіших гурманів.
Інгредієнти:
- яйця — 6 шт;
- кріп — за смаком;
- майонез — 1-2 ст. л.;
- сіль — за смаком;
- чорний мелений перець — за смаком;
- слабосолона або підкопчена червона риба — за смаком;
- петрушка — кілька гілочок;
- мелена паприка — ½ ч. л.
Приготування
- Зварені круто яйця розріжте уздовж, акуратно відокремте білки від жовтків.
- Жовтки розімніть виделкою, змішайте з кропом і майонезом, додайте сіль і перець.
- Рибу наріжте на невеликі трикутнички.
- Наповніть білки жовтковою сумішшю, зверху покладіть рибу і прикрасьте петрушкою. Посипте паприкою.
Фаршировані яйця з маринованими огірками
Мариновані огірки чудово поєднуються з кремовою начинкою.
Інгредієнти:
- яйця — 12 шт;
- діжонська гірчиця — 1-2 ст. л.;
- майонез — за смаком;
- сіль — за смаком;
- мариновані огірки — 1-2 шт;
- кріп — 1 гілочка;
- мелена паприка — за смаком.
Приготування
- Зварені круто яйця розріжте та відокремте білки від жовтків.
- Жовтки розітріть із гірчицею та майонезом, додайте сіль.
- Огірки наріжте тонкими кружечками, кріп дрібно наріжте.
- Наповніть білки начинкою, прикрасьте огірками і посипте паприкою.
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