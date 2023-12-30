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Новорічне меню: три незвичайні рецепти фаршированих яєць

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Фото: Freepik | Варені яйця

Фаршировані яйця — це універсальна закуска, яка чудово пасує до новорічного столу і готується легко та швидко. А для її приготування підійдуть найрізноманітніші інгредієнти.

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Що робити, якщо ваші гості полюбляють фаршировані яйця, а вам хочеться подати на новорічний стіл щось нове і незвичайне? Вихід є — приготуйте цю традиційну закуску з новими несподіваними начинками. Рецептами трьох оригінальних рецептів, які додадуть святу особливого настрою, поділилося видання "ВСВІТІ".

Фаршировані яйця з кремом з авокадо та беконом

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Фаршировані яйця з кремом з авокадо та беконом
Фото: ВСВІТІ

Якщо ви любите гуакамоле, ця начинка для фаршированих яєць обов'язково вам сподобається.

Інгредієнти:

  • яйця — 12 шт;
  • бекон — 6 скибочок;
  • авокадо — 2 шт;
  • сік лайма — 1 ст. л.;
  • сушений часник — ¼ ч. л.;
  • сіль — ½ ч. л.;
  • чорний мелений перець — за смаком.

Приготування

  1. Зварені круто яйця розріжте навпіл і розділіть на жовтки та білки.
  2. Бекон дрібно наріжте та підсмажте до хрусткого стану. Викладіть на паперові рушники, щоб увібрався зайвий жир.
  3. Авокадо наріжте на шматочки і збийте в блендері разом із жовтками, соком лайма, часником, сіллю і перцем до кремоподібної консистенції.
  4. Наповніть половинки яєць кремом, прикрасьте беконом. Щоб закуска мала естетичний вигляд, наповнюйте половинки яєць за допомогою кондитерського мішка з фігурною насадкою.

Фаршировані яйця з червоною рибою та зеленню

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Фаршировані яйця з червоною рибою та зеленню
Фото: ВСВІТІ

Фаршировані яйця за цим рецептом матимуть дуже яскравий і красивий вигляд на столі, а смак потішить навіть найвибагливіших гурманів.

Інгредієнти:

  • яйця — 6 шт;
  • кріп — за смаком;
  • майонез — 1-2 ст. л.;
  • сіль — за смаком;
  • чорний мелений перець — за смаком;
  • слабосолона або підкопчена червона риба — за смаком;
  • петрушка — кілька гілочок;
  • мелена паприка — ½ ч. л.

Приготування

  1. Зварені круто яйця розріжте уздовж, акуратно відокремте білки від жовтків.
  2. Жовтки розімніть виделкою, змішайте з кропом і майонезом, додайте сіль і перець.
  3. Рибу наріжте на невеликі трикутнички.
  4. Наповніть білки жовтковою сумішшю, зверху покладіть рибу і прикрасьте петрушкою. Посипте паприкою.

Фаршировані яйця з маринованими огірками

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Фаршировані яйця з маринованими огірками
Фото: ВСВІТІ

Мариновані огірки чудово поєднуються з кремовою начинкою.

Інгредієнти:

  • яйця — 12 шт;
  • діжонська гірчиця — 1-2 ст. л.;
  • майонез — за смаком;
  • сіль — за смаком;
  • мариновані огірки — 1-2 шт;
  • кріп — 1 гілочка;
  • мелена паприка — за смаком.

Приготування

  1. Зварені круто яйця розріжте та відокремте білки від жовтків.
  2. Жовтки розітріть із гірчицею та майонезом, додайте сіль.
  3. Огірки наріжте тонкими кружечками, кріп дрібно наріжте.
  4. Наповніть білки начинкою, прикрасьте огірками і посипте паприкою.

Нагадаємо рецепт красивої закуски "Новорічний салют" на святковий стіл зі шпротами. На приготування цієї святкової закуски піде всього півгодини, а результат не тільки прикрасить новорічний стіл, а й буде чудово смачним.

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