Ескпес-рецепт: салат із копченою червоною рибою, свіжими огірками та зеленню

Салат із баликом із риби — ідеально підходить для особливих випадків. Неповторний смак копченої риби додасть вашій страві особливої вишуканості, роблячи її чудовим вибором для святкового столу.

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Цей салат із баликом із червоної риби має не тільки чудовий смак, а й яскравий вигляд, що робить його чудовим вибором для будь-якого святкового застілля. Таку страву можна подати на новорічний стіл, повідомляє Zakaz.

Інгредієнти

копчений балик червоної риби — 200 г;

свіжі огірки — 2 штуки;

цибуля — 1 головка;

яйця курячі варені — 3 штуки;

зелений салат (за вибором) — 100 г;

сік лимона — 2 столові ложки;

олія оливкова — 3 столові ложки;

сіль і чорний мелений перець — за смаком;

зелень для декорування.

Приготування

Крок 1. Наріжте балик на тонкі смужки. Огірки вимийте та наріжте тонкими скибочками. Цибулю дрібно наріжте смужками.

Крок 2. Яйця відваріть, остудіть, потім наріжте на шматочки або часточки. Салатне листя промийте і порвіть на зручні для їжі шматки.

Крок 3. Для заправки змішайте оливкову олію та лимонний сік. За смаком додайте сіль і перець.

Крок 4. У великій салатниці покладіть інгредієнти шарами: спочатку салат, потім огірки, цибулю, шари балика і яйця. Повторіть шари за необхідності.

Крок 5. Перед подачею полийте салат заправкою і акуратно перемішайте.

Крок 6. Прикрасьте готовий салат помідорами та свіжою зеленню.

Раніше Фокус писав, як приготувати рибний холодець. Рибний холодець — це страва, яка ідеально підходить для святкового столу. Вона користується популярністю завдяки своєму ніжному смаку та естетичній подачі.