Швидкий рецепт закуски для новорічного столу: канапе з сиром і в'яленими томатами

Ці канапе з сиром і в'яленими томатами — ідеальний вибір для новорічного столу. Вони не тільки смачні, а й мають дуже гарний вигляд.

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Рецептів канапе багато, але всі вони прості у виконанні. Найголовніше — правильно поєднувати інгредієнти. Спробуйте канапе з сиром і в'яленими помідорами, повідомляє Recept.

Інгредієнти

багет — 1 штука;

крем-сир — 200 г;

в'ялені томати — 100 г;

оливки без кісточок — 50 г;

рукола або інша зелень — для прикрашання;

оливкова олія — для змащування;

сіль, перець — за смаком.

Приготування

Крок 1. Багет наріжте на невеликі скибочки завтовшки близько 1 см. Злегка підсушіть їх на сковороді або в духовці.

Крок 2. Крем-сир розм'якшіть виделкою і приправте сіллю та перцем за смаком.

Крок 3. В'ялені томати наріжте невеликими шматочками. Оливки розріжте на половинки.

Крок 4. На кожну скибочку багета намажте крем-сир, зверху покладіть шматочок в'яленого томату і половинку оливки.

Крок 5. Прикрасьте кожне канапе листочком руколи або іншої зелені.

Крок 6. Перед подачею канапе можна злегка скропити оливковою олією.

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