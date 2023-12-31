Закусочні рулетики з лаваша з крем-сиром і овочами: швидкий рецепт

Рулетики з лаваша з крем-сиром та овочами — це легка та елегантна закуска, яка ідеально підійде для новорічного столу.

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Рулетики з лаваша з крем-сиром не тільки чудово поєднуються з різними напоями, а й мають дуже святковий вигляд, повідомляє Smachno.

Інгредієнти

лаваш вірменський — 2 листи;

крем-сир — 200 г;

червоний болгарський перець — 1 штука;

огірок — 1 штука;

свіжий кріп — невеликий пучок;

сіль, чорний мелений перець — за смаком.

Приготування

Крок 1. Болгарський перець вимийте, видаліть насіння і наріжте тонкими смужками. Огірок вимийте та наріжте тонкими скибочками.

Крок 2. Кріп дрібно порубайте. Крем-сир розм'якшіть і змішайте з кропом, додайте сіль і перець за смаком.

Крок 3. Лаваш розкладіть на робочій поверхні. Рівномірно намажте кожен лист сумішшю крем-сиру з кропом.

Крок 4. На один край лаваша викладіть смужки перцю та огірка. Акуратно згорніть лаваш у щільний рулет.

Крок 5. Перед подачею наріжте рулетики на порційні шматочки завтовшки близько 2 см.

Крок 6. Покладіть рулетики на блюдо і прикрасьте свіжою зеленню.

Ці рулетики з крем-сиром і овочами матимуть чудовий вигляд на вашому святковому столі й обов'язково сподобаються гостям.

Також ви можете приготувати лаваш із грибами та сиром у духовці. Цю страву під силу приготувати навіть господині-початківцю. Готується рулет дуже просто і швидко, а виходить смачно і красиво. Таку страву можна приготувати на новорічний стіл.