Рецепт святкових кульок із червоної риби з крем-сиром та огірком

Кульки з риби з сиром і зеленню стануть справжньою родзинкою вашого новорічного столу й обов'язково сподобаються всім гостям.

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Кульки з сиру з червоною рибою, огірком і зеленню — це винятково ароматна і приваблива закуска. Ця страва ідеально підійде для урочистого застілля і готується дуже швидко, повідомляє Prezza.

Інгредієнти

слабосолона або копчена жирна червона риба — 200 г;

крем-сир — 100 г;

свіжа зелень (кріп, петрушка) — невеликий пучок;

лимонний сік — 1 столова ложка;

свіжий огірок — 1 штука;

чорний мелений перець — за смаком.

Приготування

Крок 1. Рибу (лосось або форель) наріжте на дрібні шматочки або подрібніть у блендері до стану пасти.

Крок 2. Крем-сир розм'якшіть виделкою, додайте лимонний сік і чорний перець за смаком.

Крок 3. Свіжу зелень дрібно наріжте.

Крок 4. Огірок вимийте і наріжте на тонкі кружечки.

Крок 5. Змішайте крем-сир із подрібненою рибою та зеленню до однорідної маси.

Крок 6. З отриманої маси сформуйте невеликі кульки та обвалюйте їх у зелені.

Крок 7. На кожен кружечок огірка покладіть по одній кульці з риби.

Крок 8. Прикрасьте страву свіжими гілочками зелені. Охолодіть закуску в холодильнику хвилин 30 і подавайте до столу.

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