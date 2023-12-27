Убивство Путіна "кимось із близького оточення", теракти й кібератаки: усі прогнози Ванги на 2024 рік

Згідно з деякими інтерпретаціями слів Ванги, війна в Україні триватиме, а у світі настане невизначеність. Неназвана "велика країна" проводитиме атаки з використанням біологічної зброї.

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Прихильники так званих прогнозів від "балканського Нострадамуса" Вангелії Гуштерової стверджують, що в новому році варто очікувати на атаки із застосуванням хімічної зброї та вбивства світових лідерів. Серед іншого, називається ім'я президента РФ Володимира Путіна, якому нібито загрожує небезпека від людини з кремлівського оточення. Про це пише The Daily Record.

Провидиця-містик із Болгарії Баба Ванга почала описувати страшні події майбутнього з ранніх років. Вважається, що "дар ясновидіння" вона отримала після того, як торнадо позбавило її зору. Є дані, що світові правителі, такі як болгарський цар Борис III і радянський генсек Леонід Брежнєв, консультувалися в неї. І хоча вона померла 1996 року, послідовники продовжують читати залишені записи та складати похмурі прогнози. Деякі шанувальники стверджують, що вона змогла передбачити загибель принцеси Діани, аварію на підводному човні "Курськ", атаку 11 вересня, а також коронавірусну пандемію.

Стверджується, що в списку подій 2024 року може бути й убивство російського президента Путіна, який нібито загине від руки "соратника та співвітчизника". Війна в Україні триватиме, а у світі після Путіна настане невизначеність. Згідно з пророцтвами, Європу 2024 року охоплять теракти, а неназвана "велика країна" влаштовуватиме атаки з використанням біологічної зброї, згідно з деякими інтерпретаціями.

Провидиця також нібито стверджувала про велику економічну кризу в Європі. Борги, що ростуть, і геополітична напруженість ведуть світову економіку до хаосу. Баба Ванга пророкує кліматичні зміни — протягом усього року 2024 року варто бути готовим до жахливих природних явищ.

Прогнозуються й атаки в кіберпросторі та на критичну інфраструктуру — мережі електропередачі та водні резервуари.

Хороші передбачення Ванги на 2024 рік

Серед позитивних прогнозів Баби Ванги можна виокремити появу нових методик лікування захворювань, таких як хвороба Альцгеймера та рак, а також прориви в технологічному секторі, наприклад, у квантовій інженерії.

Ці прогнози не обмежуються лише 2024 роком. У 2028 очікується, що глобальний голод вдасться зупинити, у 2076-му повернеться комунізм, а вже до 2304 року люди зможуть подорожувати в часі.

Але до всього цього домішується неабияка частка скептицизму. Наприклад, у році, що минає, Ванга також прогнозувала, що на планету обрушиться космічний шторм, а також атаки з використанням ядерної біозброї. Але до кінця року залишається кілька днів...

Нагадаємо, що 11-річна школярка з Британії знала, що після Різдва станеться щось погане, і змогла запобігти катастрофі.

Також повідомлялося, що командувач угруповання військ "Таврія" прогнозує важкий 2024 рік. За його словами, завдання "завершити війну" не стоїть, тому що Україні потрібна тільки перемога.