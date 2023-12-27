Японський фокус і мікрохвильовка: як швидко зробити кислі мандарини солодкими

Мандарин може стати кислим, якщо його було вирощено неправильно. Але за допомогою простого фокусу, яким користуються в Японії, фрукти можна швидко зробити солодкими.

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Ароматні солодкі мандарини — це символ зимових свят, який асоціюється з новорічною ялинкою та подарунками. Однак іноді буває так, що мандарини, обрані навіть з особливою ретельністю, виявляються кислими. Якщо вам попалися кислі плоди, не поспішайте засмучуватися. Про те, як зробити кислі мандарини солодкими, розповіло видання Daily.News.Kyiv.

Чому мандарини можуть бути кислими

Мандарин може стати кислим, якщо він був вирощений у несприятливих умовах. Найчастіше це свідчить про те, що в той час, коли формувалися плоди, дереву не вистачило вологи або поживних речовин.

Японський фокус — мандарини стануть солодкими за 10 хвилин

У Японії використовують простий спосіб, яким можна перетворити кислі мандарини на солодкі без хімії та особливих зусиль. Для цього занурте цілі неочищені фрукти в глибоку ємність із гарячою водою. Оптимальна температура води — близько 40 градусів. Залиште мандарини в такій воді на 8 хвилин. Після теплої ванни перекладіть фрукти в миску з крижаною водою ще на 2 хвилини. Через різкий перепад температур мандарини стануть солодкими.

Можна замість теплої води залити мандарини окропом. За такого екстремального способу тримати цитрусові в окропі потрібно всього секунд 30, а потім також опустити у воду з льодом. Але є один мінус — фрукти, оброблені окропом, потрібно з'їсти того ж дня, довго лежати вони вже не будуть.

Мандарини та мікрохвильовка

Мандарини можна зробити солодкими, використовуючи замість окропу мікрохвильову піч. Помістіть їх у мікрохвильовку на 30 секунд на максимальну потужність, а потім на кілька хвилин приберіть у морозилку.

Нагадаємо, рецепт пирога з мандаринами. Він створить яскравий настрій посеред похмурої зими. Неймовірно життєрадісний і незабутньо смачний — пиріг із мандаринами прикрасить навіть буденне чаювання. Нескладний набір інгредієнтів, зовсім небагато зусиль — і ваші домочадці радіють ароматному десерту.

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