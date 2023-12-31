Експрес-рецепт: новорічний коктейль "Зимовий чарівник"

Слабоалкогольний коктейль — це ароматний напій для новорічного вечора, який додасть святкового настрою. Приготувати його дуже легко.

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"Зимовий чарівник" — це коктейль, який ідеально підходить для застілля на Новий рік. Він поєднує в собі кислинку просеко і свіжість м'яти, створюючи чудовий баланс смаку та атмосфери свята. Готується він просто і дуже швидко, пише Ресторатор.

Інгредієнти

ігристе вино (шампанське або просеко) — 750 мл;

лікер синього Кюрасао — 50 мл;

сік лимона — 30 мл;

газована вода (содова) — 200 мл;

лід — за потребою;

свіжа м'ята і гранат для прикраси.

Приготування

Крок 1. У великий глечик налийте ігристе вино.

Крок 2. Додайте лікер синього Кюрасао і свіжовичавлений сік лимона. Акуратно перемішайте.

Крок 3. Додайте газовану воду для легкості та свіжості напою.

Крок 4. За бажанням додайте лід, щоб напій був прохолодним.

Крок 5. Прикрасьте коктейль гілочками свіжої м'яти і зернами граната для яскравого і святкового вигляду.

Крок 6. Подавайте коктейль у великих келихах, щоб кожен гість зміг оцінити його чарівний смак і аромат.

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