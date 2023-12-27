Як часто потрібно міняти кухонні губки: поради від експертки з ведення домашнього господарства

Губки для миття посуду — справжній притулок для мікробів і бактерій. Як і будь-яка інша річ, яка активно використовується, вони потребують частої заміни.

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Губка з поролону для миття посуду — незамінна річ практично на кожній кухні. Згодом вона втрачає свою форму, тож спершу перекочовує для прибирання та миття шаф, плитки чи ванної і лише потім потрапляє у відро для сміття. Скільки ж часу можна використовувати її та як її дезінфікувати, розповіла у своєму блозі відома експертка з домоводства Марта Стюарт.

Нова губка швидко стає затишним притулком для безлічі бактерій. У дослідженні 2017 року німецькі дослідники виявили до 54 мільярдів бактерій на кубічний сантиметр 14 використаних губок, які вони протестували. Багато бактерій були нешкідливі для людини, але дослідження виявило деякі різновиди сальмонели і кишкової палички, які можуть призвести до хвороб харчового походження.

За даними Міністерства сільського господарства США (USDA), найкращий спосіб знищити бактерії в багаторазових губках — це очистити їх у мікрохвильовій печі або посудомийній машині. Ці прилади знищують майже 100 відсотків бактерій. Якщо ви користуєтеся мікрохвильовою піччю, спочатку ретельно намочіть губку і залиште її на одну хвилину. Не кладіть суху губку в мікрохвильову піч, тому що вона може загорітися. Як альтернативу ви можете мити губки на верхній полиці посудомийної машини з увімкненим циклом сушіння.

Після кожного використання губки потрібно добре віджимати й очищати її. При цьому навіть продезінфікована губка часто може з часом накопичувати бактерії, тому міняти її на нову необхідно кожні два тижні або навіть і раніше, якщо вона починає неприємно пахнути або розвалюватися.

Замість того щоб використовувати одну й ту саму губку для миття посуду і протирання стільниць, краще мати окремі губки для різних завдань, щоб запобігти забрудненню.

Раніше Фокус писав про жінку, яка роками харчувалася милом і губками для миття посуду.