Рецепт новорічного гарячого шоколаду: швидко й дуже смачно

Гарячий шоколад стане чудовим доповненням до новорічного частування й обов'язково сподобається всім вашим гостям.

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Гарячий шоколад — це затишний і смачний напій, який ідеально підходить для створення святкової атмосфери на Новий рік. Його багатий смак і аромат зігріють у холодні зимові вечори й додадуть родзинки вашому святковому столу, повідомляє УНІАН.

Інгредієнти

Для приготування напою знадобляться такі продукти:

темний шоколад — 100 г;

молоко — 500 мл;

вершки (жирністю 30-35%) — 100 мл;

цукор — до смаку;

кориця — 1 паличка;

ванільний екстракт — 1 чайна ложка;

шоколадна стружка або какао-порошок для прикрашання;

зефір або маршмелоу для подачі.

Приготування

Крок 1. Наріжте темний шоколад на дрібні шматочки.

Крок 2. У каструлі підігрійте молоко разом із корицею до теплого стану, але не доводьте до кипіння.

Крок 3. Додайте в молоко нарізаний шоколад, перемішуйте, поки шоколад повністю не розчиниться.

Крок 4. Влийте вершки й додайте цукор до смаку. Доведіть напій до бажаної температури, постійно помішуючи.

Крок 5. Додайте ванільний екстракт і перемішайте.

Крок 6. Зніміть напій із плити й приберіть паличку кориці.

Крок 7. Розлийте гарячий шоколад по кухлях, прикрасьте їх шоколадною стружкою або какао-порошком.

Крок 8. Подавайте гарячий шоколад із зефіром або маршмеллоу, які можна покласти прямо в кухоль.

Раніше Фокус повідомляв, що вчені перерахували переваги темного шоколаду. Темний шоколад відрізняється багатим вмістом какао — його значно більше, ніж у молочному або білому шоколаді.