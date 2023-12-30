До новорічного столу: еклери з червоною рибою та сиром Філадельфія

Для такої закуски підійде будь-який м'який сир і навіть жирний сир, які чудово поєднуються зі смаком червоної риби.

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Еклери — класична французька випічка з ніжного заварного тіста, яку подають із різноманітними начинками, як солодкими, так і несолодкими. Приготуйте на новорічний стіл дуже смачні закусочні еклери з червоною рибою та сиром Філадельфія, які стануть оригінальним доповненням до святкового фуршету. Рецептом цієї вишуканої закуски поділився сайт "ВСВІТІ".

Інгредієнти:

Вершкове масло — 100 г;

Молоко — 250 мл;

Сіль — за смаком;

Борошно — 140 г;

Яйця — 2 шт;

Сир Філадельфія (можна замінити будь-яким іншим м'яким сиром або жирним сиром) — 250 г;

Сметана або вершки — 80 г;

Тертий хрін — 3-4 ч. л.;

Копчена або слабосолона червона риба — 250 г;

Мелений чорний перець — за смаком;

Лайм/лимон — для декору;

Салатне листя — для подачі.

Приготування:

У каструлі з'єднайте масло, молоко та сіль, доведіть до кипіння на невеликому вогні. Всипте борошно, добре перемішайте і варіть на мінімальному вогні ще 3-4 хвилини, постійно вимішуючи дерев'яною ложкою. Тісто буде готове, коли набуде гладкої однорідної консистенції та легко відставатиме від стінок. Остудіть тісто до кімнатної температури. Додайте по одному яйця і вимісіть тісто до однорідності. Розігрійте духовку до 200°С, застеліть деко пергаментним папером. Викладіть тісто в кондитерський мішок. Відсадіть тісто на пергамент стрічками завдовжки 8-10 см на відстані не менше 5 см одна від одної. Збризніть еклери на деку водою з пульверизатора і відправте в духовку на 20-25 хвилин, поки вони не зарум'яняться. У жодному разі не відкривайте духовку перші 15 хвилин, щоб еклери не опали! Готові тістечка зніміть із дека й остудіть на решітці. Змішайте сир зі сметаною та хріном. Рибу наріжте на тонкі скибочки. Надріжте еклери вздовж з одного боку і начиніть сирною сумішшю, зверху викладіть скибочки риби і посипте перцем. Прикрасьте готові еклери скибочками лайма, салатним листям і подавайте до столу.

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