Небезпечно для здоров'я і життя: 6 продуктів, які не можна давати кішкам

Далеко не всі продукти з нашого столу можна давати кішкам. Багато з них можуть бути для тварин токсичними і навіть небезпечними для здоров'я.

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Дуже часто власники домашніх котів намагаються нагодувати їх смачною "людською" їжею. Однак далеко не всі продукти підходять для тварин і можуть викликати у них непередбачувану реакцію і проблеми зі здоров'ям. У своєму блозі Марта Стюарт, експертка з домоводства, після консультацій з ветлікарями назвала шість продуктів, які категорично не рекомендує давати кішкам.

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Виноград і родзинки

Хоча виноград і родзинки — дуже смачні й улюблені багатьма ласощі, вони можуть спричинити пошкодження нирок у котів.

"Останні дані свідчать про те, що рівень винної кислоти у винограді та родзинках може бути основною причиною токсичності для котів. Вплив призводить до накопичення в нирках дубильних речовин та інших елементів, які кішки не можуть переробити", — розповіла Вітні Міллер, головна ветеринарка Petco.

"Симптоми млявості, відсутності апетиту і зневоднення зазвичай починаються протягом перших 24 годин і переростають в ознаки ниркової недостатності, як-от блювота, надмірна спрага або сечовипускання, болі в животі та кома.

Виноград може спричинити пошкодження нирок у котів Фото: Freepik

Шоколад

Шоколад (як і інші продукти, що містять кофеїн) токсичний для котів.

"Шоколад містить метилксантини — кофеїн і теобромін — які сприяють його токсичним властивостям, але концентрація теоброміну вища, ніж у кофеїну. У білому або молочному шоколаді менше токсичних компонентів, ніж у випічці або темному шоколаді", — пояснила Карлі Фокс, старша ветеринарка Медичного центру тварин Шварцмана в Нью-Йорку.

Симптоми можуть варіюватися залежно від кількості та типу з'їденого шоколаду, але зазвичай варіюються від блювоти і діареї до гіпертонії і судом.

Шоколад містить метилксантин, що становить небезпеку для котів Фото: Freepik

Цибуля і часник

Цибуля і часник можуть бути небезпечні для котів.

"Цибуля, включно із зеленою цибулею, зеленою цибулею і цибулею-шалот, а також часник, токсичні для кішок у всіх формах, оскільки вона містить сульфоксиди та аліфатичні сульфідні сполуки, які можуть спричинити окислювальне пошкодження клітин. Хоча цибуля найбільш токсична у великих кількостях, концентровані порошки з шафи для спецій або супові суміші можуть спричинити побічні реакції в разі проковтування кішкою", — наголосила докторка Міллер.

Ці продукти зазвичай спричиняють руйнування еритроцитів і в кінцевому підсумку призводять до анемії. Симптоми отруєння можуть включати млявість, блідість ясен і зміну кольору сечі.

Цибуля токсична для котів Фото: Freepik

Молочні продукти

Більшості кішок не вистачає того самого ферменту, що перетравлює молочні продукти, що і людям з непереносимістю лактози. З цієї причини власникам тварин слід уникати давати вихованцям молочні продукти, такі як молоко і сир.

"Оскільки кошенята звикли пити молоко своєї матері, щойно вони перестануть пити молоко, їхній організм перестане розщеплювати лактозу. У багатьох кішок вживання або вживання молочних продуктів може викликати розлад шлунка або спричинити блювоту та діарею", — зазначив Гері Ріхтер, засновник Ultimate Pet Nutrition.

Сир, молоко та інші молочні продукти не підходять для котів Фото: SciTechDaily

Сире м'ясо

Точно так само, як у людей може виникнути несприятлива реакція на сире м'ясо, у кішок цілком імовірно те саме. Сирий білок, зокрема сирі курячі яйця, може призвести до отруєння тварин сальмонелою або кишковою паличкою. Ознаками того, що ваша кішка з'їла сире м'ясо, можуть бути блювота, діарея і млявість.

Сире м'ясо кішкам давати не можна, тому що це загрожує наслідками Фото: Unsplash

Риба з кістками

Багато кішок люблять лосося і тунця, але важливо переконатися, що в цих білках немає кісток, перш ніж годувати ними чотириногого друга.

"Кістки самі по собі не токсичні, але здатні спричинити серйозний шлунково-кишковий розлад, переломи зубів або застрягти в стравоході чи кишковому тракті, що призводить до необхідності екстреної процедури. Проковтування може викликати блювоту, діарею, відсутність апетиту, блювоту і надмірну слинотечу", — попередила докторка Фокс.

Риба, яку ви даєте кішці, має бути без кісток Фото: pexels.com

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