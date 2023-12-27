Гербери, фікуси, алое: які кімнатні рослини покращують якість повітря в будинку

Кімнатні рослини допоможуть створити більш здорове середовище і можуть навіть знизити рівень стресу. Вибираючи потрібні рослини, ви робите крок до створення здоровішого і гармонійнішого простору у своєму будинку.

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Якість повітря в будинку відіграє ключову роль у створенні здорової та комфортної атмосфери. Незважаючи на безліч сучасних пристроїв для очищення повітря, кімнатні рослини залишаються одним із найефективніших і природних способів поліпшення якості повітря, повідомляє 1plus1.

Найкращі кімнатні рослини для очищення повітря

Спатифілум ("Жіноче щастя")

Ця рослина відома своєю здатністю фільтрувати шкідливі речовини, такі як бензол, формальдегід і аміак. Спатифілум також підвищує вологість повітря, що корисно в зимові місяці.

Хлорофітум ("Павучок")

Один із найневибагливіших і найефективніших очищувачів повітря. Хлорофітум поглинає чадний газ, формальдегід та інші токсини.

Алое вера

Відоме своїми лікувальними властивостями, алое також відмінно видаляє формальдегід і бензол. Ця рослина особливо корисна в кухонній зоні або поблизу побутової техніки.

Фікус Бенджаміна

Ефективно очищає повітря від формальдегіду та інших забруднювачів. Фікус також зволожує повітря і сприяє зниженню сухості.

Гербера Джеймсона

Ця яскрава рослина не тільки прикрасить ваш дім, а й допоможе видалити трихлоретилен, який може проникати в приміщення з сухого чищення одягу. Гербера також підвищує рівень кисню в повітрі.

Сансевієрія ("Тещин язик")

Відрізняється здатністю очищати повітря від таких шкідливих речовин, як бензол, формальдегід, трихлоретилен і ксилол. Одна з небагатьох рослин, яка виділяє кисень і поглинає вуглекислий газ вночі.

Додаткові поради:

при виборі кімнатних рослин враховуйте умови вашого будинку — освітлення, вологість і температуру;

не забувайте регулярно доглядати за рослинами, оскільки здорові рослини краще очищають повітря.

Вирощування цих кімнатних рослин у будинку не тільки поліпшить якість повітря, а й створить затишок в інтер'єрі.

Раніше флористи поділилися секретами вирощування рослини. Орхідея може цвісти цілий рік, якщо забезпечити їй відповідні умови. Основними з них є достатня кількість світла та використання добрив.