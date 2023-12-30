Хто придумав ковбасу: від стародавніх рецептів до сучасних делікатесів

Можна довго сперечатися про те, які ковбаси смачніші або яка технологія правильніша, але у кожного виду цього гастрономічного дива знайдуться вірні шанувальники в усьому світі.

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Коли бачиш величезний асортимент ковбасних виробів на полицях супермаркетів, важко собі уявити, що колись це був простий і ледь не єдиний спосіб надовго зберегти запаси м'яса, а спеції додавалися не для вишуканого смаку, а як консерванти. Про еволюцію ковбаси до кулінарних шедеврів, визнаних у всьому світі, розповів сайт Food&Mood.

Історія появи ковбаси

Спочатку ковбасу вигадали, щоб зберегти запаси м'яса, які було зручно брати з собою в подорожі та військові походи. Для цього подрібнене натуральне м'ясо пересипали спеціями та сіллю і наштовхували в очищені кишки.

Перші згадки про ковбасу з'являються у стародавніх китайців і греків у 500 році до нашої ери, але в наш час неможливо точно встановити, хто саме придумав ковбасу.

Такі ковбаси спочатку просто в'ялили в тіні. Потім з'явилася технологія копчення над багаттям. Копчення прискорювало процес сушіння і відлякувало комах. Така обробка, яку в наш час називають "санітарним копченням", робила термін зберігання ковбас ще довшим.

Виявилося, що зберігати і продавати ковбасу дуже зручно, тому вона швидко завоювала популярність як у кухарів, так і у торговців. Відтоді ковбаса стала предметом кулінарного мистецтва — вигадували рецепти і технології, винаходили нові способи зберігання, використовували всілякі добавки.

У ті давні часи ковбаси виготовляли тільки з найкращої та повністю натуральної сировини і були вони дорогим продуктом. Кожен ковбасник пишався своїм рецептом, зберігав його в найсуворішій таємниці і передавав у спадок.

У середні віки намітилася географічна різниця в технології виготовлення ковбас. У холодному кліматі їх частіше коптили, а в спекотному — в'ялили на сонці.

Ковбасна географія

З плином часу в кожній країні склалися свої традиції виготовлення ковбас. Багато з цих творів кулінарного мистецтва відомі в усьому світі:

азійські країни і Кавказ славляться сиров'яленими ковбасами з цільного шматка м'яса — бастурма, суджук, кази;

італійський шедевр — салямі, яка сушиться на сонці і покривається спеціальною цвіллю для кращого зберігання;

унікальна французька ковбаса андуй — готується з тельбухів з великою кількістю спецій;

іспанські ковбаски чорізо — делікатес зі свинячого фаршу і паприки яскраво червоного кольору.

Визнаними експертами ковбасної справи вважаються німці та австрійці, де ковбаса вважається майже національним символом. Одні з найвідоміших і найпопулярніших — ковбаски Братвурст, які смажать на пательні або грилі.

Сучасні технології виготовлення ковбас

У наш час сортів ковбас так багато, що кожен може вибрати продукт на свій смак і гаманець. Але все ж таки всю ковбасу можна розділити на кілька груп, які мають різні технології виготовлення і термін придатності:

варена ковбаса — швидкопсувний продукт, містить 20-30% жиру. Вважається дієтичною і низькокалорійною, але дешеві сорти містять багато штучних добавок і мало м'яса;

варено-копчена ковбаса — зберігається до 15 діб, містить 30-40% жиру. У неї теж часто додають велику кількість добавок, серед найнешкідливіших — крохмаль або борошно, сало, молоко і вода;

напівкопчена ковбаса — зберігається 2-3 тижні, містить 20-40% жиру. Таку ковбасу перед копченням кілька годин витримують за нульової температури, що збільшує її термін придатності. Під час вимішування фарш теж обов'язково охолоджують, додаючи лід;

сирокопчена ковбаса — зберігається приблизно місяць, містить 28-55% жиру. Готується такий продукт із додаванням різного алкоголю і спецій, а фарш перед копченням визріває близько 2 місяців;

сиров'ялена ковбаса — зберігається дуже довго, містить 30-40% жиру. Це справжні делікатеси у світі ковбас, які визрівають і сушаться природним чином без термообробки.

Нагадаємо простий рецепт домашньої курячої ковбаси. Куряча ковбаса готується за тим самим принципом, що й домашня свиняча ковбаса.

Раніше Фокус писав, як робляться веганські ковбаси насправді. Під час виробництва використовують текстурований рослинний білок, щоб зробити продукт за смаком схожим на свинячу ковбасу.