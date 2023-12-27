Ідеальне куряче філе з сиром і помідорами за 20 хвилин: рецепт дуже смачної вечері
Таке м'ясо виходить соковитим і дуже смачним. Його можна подавати з будь-яким гарніром.
Куряче філе на вечерю — ідеальний варіант. Воно втамовує голод і не залишає в шлунку відчуття тяжкості. І готувати його дуже просто, якщо скористатися рецептом із блогу "Прості рецепти"
Куряче філе з помідорами та сиром
Інгредієнти:
- куряче філе;
- твердий сир;
- панірувальні сухарі;
- яйця;
- помідори;
- сіль, перець, паприка — за смаком.
Кількість інгредієнтів кожен бере на свій смак.
Спосіб приготування:
Куряче філе помити, за необхідності видалити жир і плівку. Висушивши м'ясо паперовим рушником, тонко порізати його, відбити і втерти в нього спеції.
Яйця збити в окремому посуді. Сир натерти на дрібній тертці і половину його перемішати з сухарями.
Спочатку кожен шматочок філе необхідно занурити у збиті яйця, потім обваляти в сухарях із сиром, після чого викласти на сковорідку з розігрітою олією і обсмажити до золотистої скоринки з обох боків.
Після цього слід перекласти філе у форму, зверху викласти нарізані кружечками помідори, посипати сиром і відправити в духовку, попередньо розігріту до 180 градусів, на 5-7 хвилин.
Гарнір до такого м'яса підійде будь-який.
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