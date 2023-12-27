Ракушки з шинкою та сиром: просто і смачно
Для приготування страви краще вибрати великі макарони-черепашки, щоб їх було зручніше фарширувати. Готову страву під час подавання можна посипати рубаною зеленню.
Макарони, шинка та сир — складові смачної страви. Їх можна приготувати і по-новому, скориставшись рецептом із кулінарного блогу "Рецепты каждый день". У результаті вийде страва, як у ресторані.
Ракушки з шинкою та сиром
Інгредієнти:
- макарони "ракушки" великі — 1 упаковка;
- цибуля — 1 шт;
- сир рікотта — 250 г;
- шинка — 200 г;
- часник — 2 зубчики;
- шпинат — 50 г;
- рослинна олія — для смаження
- томатний соус — 100 мл;
- сир моцарела — 100 г;
- сіль і перець — за смаком.
Спосіб приготування:
Цибулю дрібно порізати, шинку порізати дрібними кубиками, обсмажити їх разом до золотистості. Натерти часник туди ж, додати рікотту, посолити, поперчити, додати шпинат і ще тушкувати все разом секунд 30, після чого прибрати сковорідку з вогню.
Ракушки відварити в підсоленій воді на хвилину менше, ніж зазначено на упаковці.
На дно форми викласти томатний соус. Найкраще взяти його з часником або італійськими травами. Ракушки нафарширувати начинкою і викласти на подушку з соусу. Посипати сиром і запікати в духовці, розігрітій до 220 градусів, 10 хвилин.
Під час подачі можна посипати зеленню.
Раніше Фокус писав, чим замінити макарони з білого борошна.