Ракушки з шинкою та сиром: просто і смачно

Для приготування страви краще вибрати великі макарони-черепашки, щоб їх було зручніше фарширувати. Готову страву під час подавання можна посипати рубаною зеленню.

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Макарони, шинка та сир — складові смачної страви. Їх можна приготувати і по-новому, скориставшись рецептом із кулінарного блогу "Рецепты каждый день". У результаті вийде страва, як у ресторані.

Ракушки з шинкою та сиром

Інгредієнти:

макарони "ракушки" великі — 1 упаковка;

цибуля — 1 шт;

сир рікотта — 250 г;

шинка — 200 г;

часник — 2 зубчики;

шпинат — 50 г;

рослинна олія — для смаження

томатний соус — 100 мл;

сир моцарела — 100 г;

сіль і перець — за смаком.

Спосіб приготування:

Цибулю дрібно порізати, шинку порізати дрібними кубиками, обсмажити їх разом до золотистості. Натерти часник туди ж, додати рікотту, посолити, поперчити, додати шпинат і ще тушкувати все разом секунд 30, після чого прибрати сковорідку з вогню.

Ракушки відварити в підсоленій воді на хвилину менше, ніж зазначено на упаковці.

На дно форми викласти томатний соус. Найкраще взяти його з часником або італійськими травами. Ракушки нафарширувати начинкою і викласти на подушку з соусу. Посипати сиром і запікати в духовці, розігрітій до 220 градусів, 10 хвилин.

Під час подачі можна посипати зеленню.

Раніше Фокус писав, чим замінити макарони з білого борошна.