З гарбуза та ананасів: дві незвичайні закуски для новорічного столу

Красиві закуски можуть легко створити святкову атмосферу за столом. А незвичайне поєднання смаків у цих двох рецептах приємно здивує вас і ваших гостей.

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Холодні закуски є невід'ємною частиною будь-якого урочистого застілля. Вони не вимагають багато часу для готування, для них легко придумати цікаву і красиву подачу, а використовувати можна практично будь-які продукти, які знайдуться в будинку. Щоб потішити і здивувати своїх гостей, приготуйте дві прості, але дуже смачні й цікаві закуски, якими поділився сайт "ВСВІТІ".

Рулетики із шинки із сиром та ананасами

Рулетики із шинки із сиром та ананасами Фото: ВСВІТІ

Ця закуска особливо сподобається тим, хто любить салати з ананасами.

Інгредієнти:

будь-який твердий сир — 150-200 г;

консервовані ананаси — за смаком;

кріп або петрушка — кілька гілочок;

майонез — за смаком;

шинка — 8-10 тонких скибочок.

Приготування

Натріть сир, дрібно наріжте ананаси та зелень. Усе перемішайте з майонезом. На кожну скибочку шинки викладіть начинку і скрутіть у рулетик. Тарілку для подачі прикрасьте свіжою зеленню.

Незвичайна закуска з креветками та гарбузом

Незвичайна закуска з креветками та гарбузом Фото: ВСВІТІ

Солодкий смак печеного гарбуза чудово поєднується з ніжним вершковим сиром і креветками.

Інгредієнти:

гарбуз — 250-300 г;

сіль — за смаком;

перець чорний мелений — за смаком;

оливкова олія — 1 ч.л. для запікання і смаження;

креветки — 6-8 штук;

крем-сир (можна використовувати маскарпоне або філадельфію) — 4-6 ст. л.;

зелень — за смаком.

Приготування

Гарбуз наріжте великими, однаковими шматочками. Для цього можна використовувати кондитерські вирубки для печива. Посоліть, поперчіть і збризніть олією шматочки гарбуза. Розігрійте духовку до 180°С. Деко застеліть фольгою, розкладіть на ній підготовлені шматочки гарбуза і запікайте близько 20 хвилин, поки гарбуз не стане м'яким. Креветки обсмажте на рослинній олії з кожного боку по 1-2 хвилини, посоліть і остудіть. Остиглі шматочки гарбуза змастіть сиром, за бажанням посоліть. Зверху покладіть креветку і прикрасьте зеленню.

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