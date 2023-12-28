28 грудня 2023 року: День Ігнатія — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна ризикувати та відмовляти гостям. Серед головних прикмет цього дня — горобці цвірінькають до потепління.
Що сталося цього дня:
28 грудня православна церква вшановує пам'ять Преподобного Ігнатія і день пам'яті святого апостола Никанора. Також сьогодні відзначають Різдвяний м'ясоїд, оскільки 40-денний піст позаду і тепер можна смакувати м'ясними стравами.
Що не можна робити 28 грудня:
- ризикувати;
- відмовляти гостям;
- конфліктувати;
- сидіти на краю столу.
Народні прикмети та повір'я:
- якщо є іній, то літо буде дощовим;
- снігопад — до гарного врожаю хліба;
- заметіль і хуртовина — до дощового літа;
- горобці цвірінькають — чекайте потепління;
- якщо риба у водоймі неспокійна — буде снігопад.
День ангела святкують:
Агафія, Антонія, Юхим (Євфимій), Ігнатій, Петро, Секунд, Симон, Феофіл, Феофіла.
А також у цей день:
1869 — в Огайо (США) Вільямом Семплом запатентовано першу жувальну гумку;
1895 — в індійському салоні "Гранд-кафе" на бульварі Капуцинок (Париж, Франція) відбувся публічний показ "Синематографа братів Люм'єр", що ознаменувало народження кінематографа;
1895 — Німецький фізик В. Рентген у Вюрцбурзі вперше оголосив про відкриття рентгенівських променів;
1973 — у Парижі розпочато публікацію роману-дослідження О. І. Солженіцина "Архіпелаг ГУЛАГ".