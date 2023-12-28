Як знайти хлопця за 7 днів: керівництво до дії

Швидкісні побачення можуть познайомити вас із коханням усього вашого життя, а можуть подарувати людину, з якою ви будете дружити.

Related video

Ми живемо в епоху негайності: хочеться все зараз і швидко. Навіть кохання. Хоча це не завжди може призвести до тривалих стосунків, ви можете знайти бойфренда всього за 1 тиждень. Про це пише Wiki How.

Вибір мети

Подумайте, кого ви хочете. Перш за все: вирішіть, з ким ви хочете мати стосунки, і запишіть їхні характеристики. Використовуйте цей список, щоб звузити пошук і зосередити свою увагу на хлопцях, з якими, на вашу думку, ви знайдете спільну мову.

Складіть список конкретних хлопців, яких ви знаєте і які вам можуть бути цікаві. Подумайте про всі плюси і мінуси кожного: наприклад, один може бути особливо милим, але, можливо, у вас із ним не так багато спільного. Не шукайте тільки за зовнішнім виглядом, а подумайте про те, з ким ви насправді будете ладнати і захочете будувати стосунки.

Важливо

Селена Гомес розповіла про свої стосунки з Бенні Бланко

Не бійтеся розглядати хлопців, з якими ви вже дружите, але були б зацікавлені в них як у бойфрендах. Він може відчувати те ж саме до вас, але ви ніколи не дізнаєтеся про це, якщо не проявите ініціативу перша.

Якщо ви хочете знайти когось нового, подумайте, який характер, фізичні та інтелектуальні якості хлопця вас цікавлять. Так ви знатимете, що саме шукаєте.

Фото: Getty Images

Вийдіть і почніть шукати

Проводьте час у тих місцях, де часто бувають хлопці, які вам подобаються: кафе, бібліотеки, спортзали чи інші заклади. Обов'язково будьте в цей момент відкритими і доступними, демонструючи своє бажання знайомитися і йти на контакт.

Ходіть у ті місця поодинці, вбрані так, щоб справити враження, і намагайтеся привернути чийсь погляд поглядом і посмішкою.

Фото: Getty Images

Сайти та додатки

Шукайте хлопців на сайтах знайомств і в спеціальних додатках. Зараз їх є доволі широкий вибір. Зареєструйтеся щонайменше на 3 сайтах, щоб у вас був широкий вибір.

Знайдіть 5 хлопців, які можуть вас зацікавити, і які відповідають вашому віку, локації, особистості або іншим вимогам, і надішліть їм електронного листа. Починаючи з 5, ви збільшуєте свої шанси зустрітися з 1 з них і зав'язати роман до кінця тижня.

Фото: Getty Images

Побачення

Відвідайте зустріч "тет-а-тет". Ще один надійний спосіб познайомитися з потенційними хлопцями за короткий проміжок часу — це відвідати тематичні заходи або групу зустрічей, присвячену "одинакам". Мало того, що буде багато підходящих, зацікавлених холостяків, але у вас уже буде спільне хобі.

Також пробуйте швидкісні побачення. Вони стають дедалі популярнішим способом зав'язати роман і швидко знайти "другу половинку". Шукайте в мережі будь-які швидкісні побачення у вашому регіоні та реєструйтеся. Можливо, ви просто знайдете когось, кого б хотіли бачити більше, тільки після однієї спроби знайти когось. Це не обов'язково може бути кохання всього вашого життя. Можливо, це буде людина, яка стане вашим хорошим другом.

Фото: Getty Images

Зовнішній вигляд

Носіть одяг, що пасує до вашого типу фігури і кольорів, які доповнюють ваш тон шкіри, очей і/або волосся. Підкресліть свої найкращі риси за допомогою додаткового макіяжу або зачіски.

Вам не обов'язково бути надто привабливими, але докладіть трохи зусиль протягом тижня, коли ви намагаєтеся привернути увагу свого потенційного бойфренда.

Розвивайте привабливе ставлення та особистість. Зовнішній вигляд — це не єдине, що входить до складу привабливості. Ваша поведінка та манери також можуть захоплювати.

Впевненість

Будьте впевнені, сміливі та проявляйте ініціативу, щоб поговорити з хлопцем, який вас цікавить. Упевненість є привабливою якістю, і він почне розуміти натяк, що подобається вам, якщо ви докладете зусиль, щоб привернути до нього увагу. Однак не перестарайтеся і не будьте надто активними у спілкуванні, особливо якщо ваш потенційний партнер дещо сором'язливий. Спробуйте зробити так, щоб він почувався комфортно і невимушено під час ваших зустрічей.

Зокрема, не забудьте часто робити йому компліменти, щоб він почувався впевнено поруч із вами. Час від часу торкайтеся його руки під час вашої розмови, щоб привернути його увагу і показати, що вам комфортно з ним.

Нагадаємо, мешканка Канада поділилася своїм досвідом стосунків із деревом.

Також Фокус писав про секрет щасливого шлюбу принца Вільяма і Кейт Міддлтон.