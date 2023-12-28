До новорічного столу: як приготувати салат Цезар по-українськи

Популярна страва може стати родзинкою вашого святкового столу. Відомий ресторатор Євген Клопотенко радить додати до неї мангольд та ромашку.

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Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко пропонує по-новому поглянути на салат Цезар. Зі співачкою MamaRika він проготував популярну страву з українськими акцентами. У шоу "Пекельні борошна" знаменитості поділилися рецептом.

Клопотенко та MamaRika звернули увагу на українські продукти і спеції, додаючи в Цезар мангольд — дволітню городню культуру. Він поширений у середніх та південних широтах Європи. Листя зазвичай має червоне, зелене чи жовте забарвлення.

Інгредієнти:

Стебло та листя мангольду.

Томати чері — 200 г.

Білий хліб — 300 г.

Вершкове масло — 50 г.

Ромашка — 15 г.

Твердий сир — 50 г.

Куряче філе — 300 г.

Домашній майонез:

Жовток — 1 шт.

Гірчиця солодка — 10 г.

Лимонний сік — 10 г.

Олія — 100 г.

Тюлька — 10 г.

Сіль.

Євген Клопотенко та MamaRika приготували український Цезар

Сметанний соус:

Сметана — 50 г.

Лимонний сік — 5 г.

Часник — 2 зуб.

Тюлька — 10 г.

Сіль.

Для початку беремо наш мангольд і відрізаємо його червоне стебло. Ставимо в солену воду, ошпарюємо та охолоджуємо (бланшування). Таким чином листя буде ніжніше.

Після цього беремося за чері та нарізаємо їх.

Сухарики: хліб ріжемо середнім кубиком та смажимо на вершковому маслі з ромашкою.

Твердий сир тим часом натираємо.

Заправкою може стати як майонезна, так і сметанна, на ваш вибір та смаки.

Заправка для салату (з майонезом): жовток, гірчиця, лимонний сік, сіль, олія та тюлька відправляються у блендер. Зазначимо, що олію варто додавати крапелька за крапелькою.

Заправка (зі сметаною): сметану, лимонний сік, сіль, часник потрібно ретельно змішати. Можна додати також тюльку.

Основні інгредієнти поєднуємо із заправкою та подаємо до столу український Цезар.

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