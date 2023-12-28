Магічні ритуали бажань: як загадати бажання на Новий рік 2024

З наближенням Нового року багато хто з нас прагне загадати бажання, сподіваючись на диво і благополуччя в році, що настає.

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Новий рік — час, наповнений чарами та можливостями. Загадування бажань цієї ночі стало важливою традицією, що символізує надію і прагнення до кращого. У світі існують різні ритуали та обряди, які люди проводять, щоб їхні мрії збулися, повідомляє ТСН.

Психологія загадування бажань

Цей стародавній обряд допомагає нам зосередитися на наших теперішніх бажаннях, задати цілі та напрямки на рік попереду, створюючи міст між нашими мріями і реальністю.

Ритуали та обряди загадування бажань

Запис і спалювання бажань

Напишіть своє бажання на маленькому аркуші паперу і спаліть його у вогні свічки на бій курантів, уявляючи, як ваше бажання злітає вгору з димом.

12 виноградин

Іспанська традиція включає в себе поїдання 12 виноградин з кожним ударом курантів опівночі, загадуючи при цьому бажання на кожну виноградину.

Секретна мрія

Виберіть відокремлене місце, де вас не турбуватимуть. Заплющте очі, сфокусуйтеся на своєму бажанні та уявіть, як воно вже збулося. Не розкривайте своє бажання нікому — таємниця надає йому особливої магії.

Ритуал із золотою каблучкою

Одягніть золоту каблучку на вказівний палець і загадайте бажання, торкаючись нею новорічної прикраси.

Монетка бажання

Під час бою курантів необхідно затиснути в кулаці монетку жовтого кольору. Потім її потрібно опустити в келих із шампанським і випити напій. Потім цю монетку потрібно покласти в гаманець і носити з собою цілий рік, вона буде притягувати гроші.

Магічні банки бажань

Створіть новорічну банку бажань, куди протягом року ви складатимете записки з вашими мріями та бажаннями.

Практичні поради:

Підходьте до ритуалів із вірою та позитивним настроєм. Візуалізація вашого бажання, як уже виконаного, може посилити його вплив. Записуйте свої бажання і зберігайте їх протягом року, щоб нагадати собі про ваші прагнення і прогрес. Справжня мрія не вимірюється в умовних одиницях, зате може стати переломним моментом. Просто довіртеся інтуїції, коли настане найголовніша ніч.

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