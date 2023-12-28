Чому з'являється лупа? 6 причин неприємної проблеми

Лупа — вкрай неприємна проблема, яка завдає чимало незручностей та дискомфорту. Але щоб швидко впоратися із лупою, важливо знати причини її появи.

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Лупа — поширена проблема шкіри голови та волосся, яка характеризується появою білих пластівців на волоссі та призводить до свербіння й запалення шкіри голови. Поява лупи не залежить від пори року, але взимку проблема може значно погіршитися, оскільки в цю пору року через сухе повітря, шкіра швидше втрачає вологу. Першим кроком до лікування лупи та пов'язаних із нею запалень є визначення типу, з яким ви маєте справу. Ось шість основних типів лупи та способи впоратися з ними. Про це пише OnlyMyHealth.

Суха шкіра голови

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Якщо ви помітили відчуття стягнутості шкіри голови і білі круглі пластівці на волоссі, ви страждаєте від лупи через надмірну сухість шкіри. Однією з основних причин сухості шкіри голови може бути значне зниження температури і пов'язана з цим сухість повітря. Постійне використання сульфатних шампунів може стати чинником, що посилює цей стан.

Жирна шкіра голови

Якщо проблема спричинена надмірною жирністю шкіри, це може характеризуватися жирним волоссям, жовтими плямами на шкірі голови, великими жовтуватими пластівцями лупи та постійним свербінням. Вироблення шкірного сала в шкірі голови зволожує волосся і запобігає пересиханню шкіри. Однак, якщо вироблення шкірного сала стає надмірним і змішується з брудом та омертвілими клітинами шкіри, це призводить до появи жирної лупи.

Накопичення доглядових засобів

Якщо ви помітили великі білуваті або жовтуваті пластівці на шкірі голови, а також подразнення і випадіння волосся, це спричинено накопиченням ходових засобів на шкірі голови. Надмірне використання засобів для укладання, таких як незмивні кондиціонери, лаки для волосся, муси, гелі, сироватки, помади тощо, спричиняє їхнє накопичення на шкірі голови, що під час змішування з брудом і омертвілими клітинами шкіри призводить до появи лупи.

Псоріаз

Псоріаз на шкірі голови — поширене захворювання, яке може характеризуватися лускатими плямами сріблястого кольору, щільними білими пластівцями на шкірі голови, почервонінням і легким свербінням. Псоріаз — це захворювання шкіри, за якого клітини накопичуються й утворюють лускаті плями на ділянках навколо ліктів, колін, попереку, шкіри голови та шиї.

Грибок

Грибкова лупа є результатом інфекції шкіри голови, спричиненої грибком Malassezia globosa. Якщо не лікувати, ця інфекція поширюється досить швидко, особливо якщо шкіра голови жирна через надмірне вироблення шкірного сала. Цей грибок виробляє олеїнову кислоту, яка збільшує оновлення клітин шкіри, що призводить до появи білих або жовтуватих пластівців лупи та свербежу.

Себорейний дерматит

Фото: Freepik

Якщо ви помітили великі білі або жовтуваті пластівці лупи і лускаті жирні плями, почервоніння і подразнення шкіри, це може бути симптомом себорейного дерматиту. Це шкірне захворювання може розвиватися на ділянках тіла з вищою концентрацією сальних залоз.

Хоча лупа і не заразна, вона може стати причиною маси незручностей, особливо якщо ви працюєте в колективі і часто перебуваєте в громадських місцях. Насправді, її можна легко вилікувати за допомогою спеціальних засобів, що відпускаються без рецепта, а також інших природних методів. Вибирайте засоби для волосся відповідно до вашого типу шкіри і переконайтеся, що в них є такі інгредієнти, як саліцилова кислота, сульфід селену, кетоконазол, луліконазол, піритіон цинку тощо.

Якщо ви схильні до натуральніших методів лікування, то знайте, що насіння пажитника, яблучний оцет, алое вера, оливкова олія, кокосова олія та олія чайного дерева також довели свою ефективність у боротьбі з лупою і пов'язаними з нею запаленнями.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.