Метод нульових витрат: британка розповіла, як заощадити максимум грошей

Дівчина відмовилася від зустрічей із друзями, подорожей і відвідувань ресторанів. За її словами, такий спосіб життя не дуже звичний їй, але тепер їй хочеться економити більше грошей.

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28-річна кулінарна блогерка Матильда Релефорс не тільки вчить 25 тисяч своїх підписників в Instagram смачно готувати, а й ділиться практичними порадами повсякденного життя. Зокрема, вона розповіла про метод "нульових витрат", завдяки якому заощадила 5/6 свого місячного бюджету, пише LADbible.

Дівчина впродовж листопада вирішила максимально заощаджувати гроші і витрачати їх тільки по мінімуму. Таким чином при середніх витратах на місяць 1800 фунтів стерлінгів вона заощадила 1550 фунтів.

"Це досить складне завдання. Таке відчуття, ніби щоразу, коли я виходжу за двері, я втрачаю 20 фунтів", — зізналася вона.

Упродовж місяця Матильда оплачувала тільки їжу і рахунки, не витрачаючи нічого на одяг, зустрічі або транспорт.

"Коли я проводжу "Місяць без витрат", мені дозволено відвідувати тільки один продовольчий магазин за весь місяць. Я планую своє харчування і отримую його 1-го числа місяця. Мій бюджет на це становить 100 фунтів стерлінгів. Мої правила такі: я витрачаю гроші тільки на рахунки і якщо моєму собаці щось потрібно терміново", — каже блогерка.

Вона підкреслила, що листопад не був "таким важким", тому що це "найнудніший місяць".

"Було б набагато складніше, якби я все ще жила в Лондоні, або було б літо, тому що тоді мені хочеться весь час виходити і чимось займатися. Якби мені довелося вибрати щось найскладніше, то це те, що на початку місяця я відвідала тільки один продуктовий магазин, якого мені повинно було вистачити на весь місяць. Мені довелося бути ощадливою і з'ясувати, що мені потрібно з'їсти насамперед, а що я можу відкласти на потім на місяць, часто використовуючи морозильну камеру", — продовжила свою розповідь Матильда.

Вона зізналася, що це — "нестійкий спосіб життя", але час від часу він чудово підходить для "фінансового перезавантаження".

"Я почуваюся дуже спокійно і щасливо через своє досягнення. Воно змусило мене уважніше ставитися до витрат, а це — звички, які тепер будуть зі мною назавжди, і це змусило мене ще більше хотіти зберегти свої гроші. Не через брак мислення, а скоріше через те, що я буду більше думати про рішення про покупку і запитаю себе: "Мені дійсно це потрібно?"", — сказала вона.

Раніше Фокус писав, що чоловік обклеїв кожен міліметр будинку батьків святковою обгорткою, витративши на це 92 години свого часу.