Не лише Олівія: як незвично та красиво назвати дівчинку у 2024 році

Експертка розкрила десять рідкісних імен, які обирали американці у 2022 році. Серед них — Беттіна, Коннор та Зейла.

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При виборі імені для дитини батьки ретельно розглядають різноманітні варіанти, зважаючи на їхні естетичність, сенс та інші чинники. Експертка з вибору імен Стефані Коффілд назвала десять незвичних імен, які у США були використані лише кілька разів у 2022 році.

Одним з перших стало імʼя Андріана. Таких дівчаток народилося лише девʼять.

На другому місці стоїть Беттіна. Так назвали сімох дівчаток у США. Свого роду це заміна імені Єлизавета більш незвичним варіантом.

Третьою стала Коннор. Хоча здебільшого так називають хлопчиків, деякі дівчатка також отримали таке імʼя.

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Наступним іменем було Маєр. Так батьки назвали пʼятьох новонароджених.

Також експертка пригадала імʼя Ералін, яке є доволі рідкісним і в Україні, і в США.

Імʼя Зейла, яке вважається африканським топонімом, отримали сім дівчаток.

Лорін у США у 2022 році народилося лише вісім, а Еббі назвали шістьох спадкоємиць.

Окрім цих, також експертка звернула увагу на варіанти Опалін та Ванелопу.

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