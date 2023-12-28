Шоколадно-м'ятні чашечки: рецепт десерту для новорічного столу

Шоколадний десерт стане вишуканим завершенням вашої новорічної вечері, радуючи гостей освіжаючим смаком м'яти. Простота приготування робить його ідеальним вибором для святкового столу.

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Шоколадно-м'ятні чашечки — це вишуканий і водночас простий десерт, який додасть особливого шарму вашому новорічному столу. Він поєднує в собі багатий смак шоколаду та свіжість м'яти, створюючи неповторне гастрономічне враження, пише Rechi.

Інгредієнти

Для приготування десерту знадобляться такі продукти:

темний шоколад — 200 г;

вершки — 100 мл;

свіжа м'ята — невеликий пучок;

цукор — 2 столові ложки;

вода — 50 мл;

м'ятний лікер (за бажанням) — 30 мл.

Приготування

Крок 1. Розтопіть темний шоколад на водяній бані або в мікрохвильовці до гладкої консистенції.

Крок 2. У невеликій каструлі змішайте воду, цукор і дрібно нарізану м'яту. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть 5 хвилин, щоб вийшов м'ятний сироп.

Крок 3. Процідіть сироп через сито, видаливши листя м'яти.

Крок 4. Збийте вершки до утворення піків.

Крок 5. Акуратно з'єднайте розтоплений шоколад із м'ятним сиропом (і м'ятним лікером, якщо використовуєте).

Крок 6. Обережно введіть збиті вершки в шоколадно-м'ятну суміш.

Крок 7. Розлийте готову суміш по невеликих чашечках або формочках і поставте в холодильник на 1-2 години для застигання.

Крок 8. Перед подачею прикрасьте десерт свіжими листочками м'яти або шоколадною стружкою.

Раніше Фокус писав про те, як приготувати гарячий шоколад. Гарячий шоколад стане чудовим доповненням до новорічного частування і обов'язково сподобається всім вашим гостям.