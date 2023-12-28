Що нам готує 2024 рік: гороскоп для всіх знаків Зодіаку та важливі дати

Скоро настане 2024 рік. Астрологи вважають, що наступного року можливе все — доти, доки ми дозволяємо нашим розумам і серцям залишатися відкритими для наших прагнень і пристрастей.

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2024 рік для багатьох може стати переломним. Адже будь-яка ситуація може кардинально змінитися і змінити ваше життя. Відома астрологиня Ліза Стардаст розповіла про ключові астрологічні дати 2024 року і про те, чого чекати від нового року, пише Refinery29.

Затемнення 2024 року змусять нас поставити себе на перше місце. Місячне затемнення відбувається 25 березня у Терезах, сонячне затемнення відбувається 8 квітня в Овні, наступне місячне затемнення відбувається 17 вересня в Рибах, а останнє сонячне затемнення в році відбувається 2 жовтня у Терезах.

Ретроградний Меркурій відбудеться тричі 2024 року: з 1 до 25 квітня в Овні, що змушує нас контролювати своє его; з 5 до 28 серпня в Діві та Леві (14 серпня ретроградний Меркурій повертається до Лева), закликаючи нас проявити творчий підхід; і з 25 листопада до 15 грудня у Стрільці, що дає нам змогу возз'єднатися з колишніми переконаннями і відвідати місця, де ми бували раніше.

Венера і Марс об'єднаються у Водолії 22 січня, що дасть нам змогу об'єднати зусилля з нашою коханою людиною. Щорічне з'єднання Сонця з Венерою (також відомою як Зоряна точка Венери) відбувається 4 червня у Близнюках. Це енергетично посилений час для кохання.

Ретроградний Марс у Леві відбувається з 6 грудня по 23 лютого 2025 року. Цей транзит може бути позитивним, якщо ми діємо з альтруїстичного погляду і не поводимося надто наполегливо або агресивно.

Юпітер входить у Близнюки 25 травня, змушуючи нас зосередитися на найдрібніших деталях.

Дикий Уран і рясний Юпітер об'єднуються в Тельці, щоб потрясти наші основи 20 квітня. Суворий Сатурн і мрійливий Нептун продовжують слідувати в Рибах протягом усього року.

Плутон знову входить у Водолій 20 січня, повертаючи нас до подій березня 2023 року. Подумайте про те, як ми виросли і подорослішали відтоді, і скільки ще роботи нам належить виконати. Плутон востаннє повертається в Козеріг із 1 вересня до 19 листопада, перш ніж перейти у Водолій. Це наш шанс повернутися до другої половини 2023 року і виправити деякі помилки в нашому житті, щоб змінитися і винести уроки з наших минулих помилок.

Овен

Друзі приходять і йдуть у 2024 році, але справжні залишаються з вами протягом усього року. Думайте про це як про час, коли ви перевизначаєте свої потреби і бажання у стосунках. Місячне затемнення 25 березня у Терезах, а також сонячні затемнення 8 квітня в Овні та 2 жовтня у Терезах знімуть шори з ваших очей і дадуть вам змогу побачити людей такими, якими вони є насправді.

Це пробудження викличе суперечливі емоції, оскільки ви захочете боротися за збереження цих партнерських відносин. Хороша новина полягає в тому, що Плутон у Водолії привертає людей, які більше відповідають вашим нинішнім переконанням і ставитимуться до вас із повагою.

Телець

У 2024 році ви знайдете фінансове полегшення, на яке так довго чекали. Планетарне з'єднання Венери і Марса у Водолії 22 лютого, а також з'єднання Юпітера і Урана 20 квітня у вашому знаку дають можливість підвищити свій професійний статус, попросивши про підвищення. Однак це може не здійснитися до 23 травня, коли Венера і Юпітер з'єднаються з вашим сонячним знаком. Два дні потому експансивний вхід Юпітера в Близнюки поповнить ваш банківський рахунок. Ви відчуєте прилив упевненості й удачі 4 червня. Приблизно в цей самий час ви можете отримати бонус, тож приділіть увагу роботі.

Близнюки

Останні 12 місяців були часом реалізації, але 2024 рік дає вам можливість використовувати притаманну вам мудрість і працездатність, щоб домогтися успіху, на який ви заслуговуєте. Щасливий Юпітер, що прийшов до вашого Сонця 25 травня, ознаменує початок нового циклу і подорожі. Вам не скажуть "ні", і на вашому шляху не буде жодних перешкод. Уперше за довгий час ви відчуєте окрилююче почуття і здатність перемагати у всьому, що ви робите. Коли 4 червня Венера з'єднається з вашим сонячним знаком, ви зможете домогтися всього, чого забажаєте, і переконати інших погодитися з вами.

Рак

Сонячне затемнення 8 квітня в Овні приносить новини про підвищення на посаді, яке буде захопливим і цілком заслуженим. Застереження в тому, що місячні затемнення 25 березня і сонячне затемнення 2 жовтня змусять вас зосередитися на сімейних справах і домашньому житті, відволікаючи від кар'єри. Знайти баланс буде непросто, особливо тому, що повторний вхід Плутона у Водолій 20 січня (що переносить вас назад у 23 березня 2023 року) спонукає вас зосередитися на підтримці своєї особистої сили. На щастя, місячне затемнення у вересні допоможе вам прийти до розуміння того, як присвятити час обом сферам вашого існування.

Лев

2024 рік дає вам шанс заново відкрити себе. Із Плутоном у Водолії, що зміцнює дім партнерства з 20 січня, у вас будуть зміни у стосунках. І виживе найсильніший. З'єднання Юпітера й Урана в Тельці 20 квітня струсоне вас, підштовхнувши до старанної роботи й мислення за межами звичного.

Можливо, це набуде форми пропозиції від іншої компанії. Сприймайте це як можливість розпалити свій вроджений творчий потенціал. Також у вас буде можливість відпустити все, що не робить вас щасливими.

Діва

Коли Юпітер увійде в Близнюки 25 травня — це може спровокувати публічну заяву або зміну статусу стосунків 4 червня. Для відданих Дів це буде час спілкування з партнером на душевному рівні. Квадратура між Юпітером і Сатурном у Рибах 19 серпня і 24 грудня спрямована на те, щоб зруйнувати стіни, побудовані між вами і вашим партнером — навіть якщо зворотне обертання Меркурія у вашому знаку, що починається 5 серпня, створює конфлікти. На щастя, місячне затемнення в Рибах 17 вересня дає вам шанс усе виправити.

Ваги

2024 рік — складний рік. Ваш сонячний знак аспектирує Південний Вузол Долі протягом усього року, тому вам може здаватися, що вас не цінують і не бачать. Ця думка звучить правдоподібно, коли Венера з'єднується з Північним Вузлом в Овні 17 квітня і з'єднується з Південним Вузлом у Терезах 3 вересня — особливо коли затемнення 25 березня, 8 квітня і 2 жовтня приносять вам емоційні злети і падіння. Тяжіння зіставлення змусить вас витрачати більше часу на роздуми про те, що думають інші люди, замість того, щоб зосередитися на собі. Точка зірки Венера 4 червня допоможе вам вийти зі стану паніки й насолодитися радощами життя.

Скорпіон

Ваше особисте життя буде трохи спокійнішим, ніж торік, але воно все одно принесе вам захопливі пригоди. Повернення Плутона у Водолія 20 січня спонукає вас посилити потребу в емоційній безпеці й покінчити з боротьбою за владу в особистому житті. Це виявиться корисним, коли Юпітер і Уран з'єднаються у вашому сьомому домі партнерства 20 квітня, оскільки шалена атмосфера буде дуже нестабільною і змусить вас відчувати, що ваші романтичні партнерські стосунки коливаються взад і вперед між різними крайнощами. Місячне затемнення 17 вересня стримає ці емоції, але вони загостряться ще раз, коли 6 грудня Марс стане ретроградним у Леві — тож дійте обережно.

Стрілець

У вас буде настрій кинути кістки і ризикнути у 2024 році, особливо під час епічного сонячного затемнення 8 квітня в Овні. Можливо, ви навіть вирішите ризикнути в сердечних справах, коли ваш планетарний управитель Юпітер 25 травня увійде в повітряні Близнюки. Зоряна точка Венери 4 червня у Близнюках дасть вам змогу просуватися повільно й обережно, коли справа дійде до кохання.

Можливо, ви навіть захочете поліпшити стосунки під час місячного затемнення 17 вересня в Рибах — навіть незважаючи на те, що планетарне обертання Меркурія на вашому Сонці, яке триває з 25 листопада до 15 грудня, залишить вас у підвішеному стані та невпевненості в тому, яких кроків слід вжити, щоб підвищити свій рівень стосунків.

Козеріг

Хороша новина полягає в тому, що вся робота, яку ви виконали над собою відтоді, як Плутон уперше перейшов у Козеріг у 2008 році, окуповується. Не дуже гарна новина полягає в тому, що належить ще багато чого зробити, але космічне завдання трансформуватися, розвиватися і коригуватися не буде поставлено перед вами доти, доки Плутон не повернеться у ваш знак із 1 вересня до 19 листопада. Місячне затемнення 25 березня у Терезах у поєднанні із сонячними затемненнями 8 квітня в Овні і 2 жовтня у Терезах пропонують вам фантастичну можливість відкласти роботу і возз'єднатися зі своєю сім'єю у спробі виправити минуле.

Водолій

Рік почнеться з того, що Плутон прикріпиться до вашого сонячного знака 20 січня. Це вирішальний рік для особистого розвитку, але він не буде легким, тому що на цьому шляху ви зазнаєте деяких проблем і дізнаєтеся кілька суворих істин. Ваш традиційний планетарний управитель Сатурн, що перебуває у знаку Риб, утримує вас від перетворення на розвинену версію самого себе. Коли ваш сучасний планетарний управитель Уран, що перебуває в Тельці, з'єднається з Юпітером 20 квітня і Марсом 15 липня, ви зможете внести необхідні зміни, необхідні для відновлення вашого фундаменту. Життя часом буде непростим, але ви зможете плисти по ньому, якщо не чинитимете опору змінам.

Риби

Ваші мрії стануть частиною реальності, але тільки якщо ви перестанете тиснути на себе, щоб вони збулися відразу. Як і всьому іншому, вашим бажанням і пристрастям потрібен час.

Важко буде бути терплячим, коли Юпітер увійде в Близнюки 25 травня — ви можете навіть відчути, що світ працює проти вас, коли Юпітер і Сатурн, який вирівняний з вашим сонячним знаком, зустрінуться 19 серпня і 24 грудня. Місячне затемнення 17 вересня пом'якшує цю атмосферу, даючи вам можливість почати все заново зі своїми ідеями і дати їм другий шанс стати невід'ємною і життєво важливою частиною вашого існування.

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