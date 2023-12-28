Вирішить низку проблем: чому і коли потрібно знімати чохол з телефона

Часто люди заряджають свої пристрої, не знімаючи чохлів. Втім, нехтування цим простим правилом призведе до низки негативних наслідків.

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Виявилося, що перед тим, як ставити свій гаджет на зарядку, варто зняти з нього чохол, адже це може призвести до перегрівання пристрою та інших неприємностей.

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Під час зарядження телефон зазвичай і так сам по собі нагрівається, а чохол затримує вентиляцію і не дає йому змоги охолодитися. Навіть чохол, який йде в комплекті до гаджета та сертифікований виробником, варто знімати перед тим, як поставити його на зарядку.

Під час зарядження телефона варто знімати з нього чохол Фото: Pexels

Окрім перегрівання, чохол може вплинути на швидкість процесу зарядки та уповільнити його. Якщо телефон надмірно нагрівається, це позначається на швидкості заповнення заряду. А довший процес заряджання гаджета негативно позначається на показниках його акумулятора.

Особливо варто знімати чохли, які не рекомендовані виробниками пристроїв.

Усе це разом призводить до "зношення" батареї телефона, який стане заряджатися все повільніше. Тому й зменшується сама продуктивність пристрою.

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