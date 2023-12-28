Американці божеволіють від мінікорівок: усе про новий тренд (відео)

Мінікорови стали популярними після того, як милі відео з ними з'явилися в TikTok. Однак ті, хто розводять цих тварин для продажу, дуже суворі у виборі тих, кому погоджуються продати тварин. І цьому є кілька причин.

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У США з'явився тренд на дуже незвичайний різдвяний подарунок. Він, щоправда, не підходить жителям мегаполісів і квартир, але про нього мріють уже тисячі людей по всій Америці. Йдеться про мініатюрних корівок, які на своєму ранчо Райт-Сіті, штат Міссурі, розводить 27-річна Еллі Сіне. У цей святковий сезон вона вже продала понад 15 тварин, які коштують від 8 000 доларів за голову, пише The New York Times.

Популярність мінікорів, принаймні частково, можна пояснити TikTok, де відео з цими істотами зібрали мільйони переглядів. У Сіне, яка на платформі називається @minimooos, 742 000 підписників.

Подивившись одне з її відео, легко зрозуміти, чому тварини стали настільки затребувані. Мініатюрні корівки милі та пухнасті. Вони виглядають, немов живі іграшки.

"Вони як золотисті ретривери. Ви можете просто вийти туди і любити їх усіх", — каже вона.

Алісса Рора, 30-річна власниця ранчо в Маквокеті, штат Айова, підтримала цю думку.

"Вони бігатимуть і гратимуться з вами. Я постійно отримую відео від родин, у яких діти бігають на задньому подвір'ї, а корови граються з дітьми", — зазначила заводчиця.

Найменші корови, віднесені до мікромініатюрних, у повній зрілості мають зріст менше ніж 90 сантиметрів, тоді як мініатюрні корови можуть сягати 107 сантиметрів у висоту. Вони становлять приблизно третину розміру стандартної корови. Їхня вага — від 230 до 300 кг, а тривалість життя може сягати 20 років.

Попри їхню привабливість і собачі манери, їх не можна тримати в приміщенні.

"Я бачила в TikTok деяких дуже популярних людей, які тримають їх удома і роблять інші нереальні речі. Насправді, це не те, що кожен день має вигляд, коли твоя корова перебуває в будинку. Я думаю, що це вводить в оману", — каже Рора.

Натомість Сіне звернула увагу на відео, опубліковане фахівцем з корів, на якому жінка прокидається і цілує маленьку корову в крихітній загороді поруч з її ліжком.

"Я не могла уявити цей запах", — дивується вона. Щоправда, потім авторка запису пояснила, що вона знімала останній день життя корівки в приміщенні, перш ніж та вирушила жити в сарай.

Сіне підкреслила, що вона дуже уважно ставиться до того, хто купить одну з її корів, ціна якої варіюється від 8 000 до 20 000 доларів. Вона м'яко відсіює людей, запитуючи, скільки в них акрів землі та чи є в них уже інша домашня худоба.

"До нас звертається багато людей і кажуть: "Ну, у нас просто є собака". Таким ми просто скажемо "Ні"", — стверджує власниця ранчо.

Американське товариство із запобігання жорстокому поводженню з тваринами рекомендує давати вихованців тільки людям, які виявили інтерес до догляду за ними, і закликає потенційних покупців мініатюрних корів думати заздалегідь.

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