Швидко і смачно: салат із копченою куркою та грушею

На приготування двох порцій такого смачного салату у вас піде всього 15 хвилин.

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Для цього салату вам знадобиться копчена куряча грудка, хрустка соковита груша зимового сорту та будь-який твердий сир, який ви любите. Салат виходить дуже смачним, додаткової свіжості йому надає мікс салатного листя, а сухарики роблять текстуру більш виразною. Рецептом простого і швидкого в приготуванні салату поділився сайт "ЯБ Поїла".

Замість майонезу в цьому салаті використовується легка заправка із зерновою гірчицею і краплею меду, яка сплітає смаки всіх інгредієнтів у єдиний букет.

Інгредієнти на 2 порції

Основні:

мікс салатного листя — 50 г;

копчена куряча грудка — 150 г;

груша хрустка — 1 шт;

сир твердий — 50 г;

білий хліб — 2 скибочки;

прованські трави — 0,5 ч. л.;

олія рослинна — 1 ч. л.

Для заправки:

олія оливкова — 2 ст. л.;

мед — 1 ст. л.;

гірчиця в зернах — 1 ст. л.;

сік лимонний — 1 ст. л.

Приготування

Крок 1: Наріжте батон дрібними кубиками, додайте рослинну олію та прованські трави. Викладіть хліб на деко і підсушіть його в духовці близько 5 хвилин за температури 180 градусів.

Крок 2: Для заправки з'єднайте в одній мисці оливкову олію, мед і гірчицю. Почніть активно збивати заправку виделкою або вінчиком. Як тільки маса почне світлішати, додайте сік лимона.

Крок 3: Наріжте копчену курячу грудку смужками.

Крок 4: Грушу наріжте тонкими скибочками.

Крок 5: Зробіть тонкі слайси сиру за допомогою овочечистки або сирного ножа.

Крок 6: Викладіть мікс салатного листя на плоску тарілку.

Крок 7: Додайте нарізане куряче м'ясо.

Крок 8: Зверху розкладіть слайси груші.

Крок 9: Полийте салат приготовленою заправкою.

Крок 10: Додайте зверху шматочки сиру.

Крок 11: Посипте сухариками та одразу подавайте до столу.

Нагадаємо рецепт салату з руколи та груші. Це дуже смачний і легкий салат, який просто приготувати, і який чудово доповнить страви з курки та м'яса.

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