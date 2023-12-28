Салат з авокадо, помідорами та руколою: вітамінний рецепт для святкового столу
Салат з авокадо — ідеальне доповнення до новорічного меню. Він не тільки смачний, а й простий у приготуванні.
Салат з авокадо не тільки смачний і поживний, а й додасть яскравих фарб у вашу святкову вечерю. Цей салат легко і швидко готується, а поєднання авокадо з іншими інгредієнтами порадує гостей своїм ніжним смаком, пише Obozrevatel.
Інгредієнти
Для приготування цього вітамінного салату знадобляться:
- авокадо — 2 штуки;
- чері помідори — 200 г;
- рукола або мікс салатного листя — 100 г;
- червона цибуля — 1 штука;
- оливкова олія — 3 столові ложки;
- бальзамічний оцет — 1 столова ложка;
- сіль, чорний мелений перець — за смаком;
- насіння кунжуту або волоські горіхи для декору.
Приготування
Крок 1. Авокадо наріжте на великі шматочки, а чері помідори — навпіл.
Крок 2. Руколу або салатне листя промийте та обсушіть. Червону цибулю тонко наріжте півкільцями.
Крок 3. Для заправки змішайте оливкову олію, бальзамічний оцет, сіль і перець.
Крок 4. У салатній мисці змішайте авокадо, помідори чері, руколу і червону цибулю.
Крок 5. Заправте салат і акуратно перемішайте.
Крок 6. Посипте салат насінням кунжуту або подрібненими волоськими горіхами для додаткової текстури та смаку.
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