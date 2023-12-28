Наче медитація: як отримувати радість від прибирання

Перед святами традиційно на нас чекає генеральне прибирання дому — процес нелегкий. Проте він може доволі сприятливо позначитись на психіці в нашому швидкому та бентежному житті.

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Попри те, що прибирання зазвичай асоціюється з неприємним обовʼязком, який хочеться швидше виконати, експерти розповідають, як отримувати задоволення від самого процесу. Про це пише Real Simple.

Дає відчуття виконаного обов’язку

Завдяки прибиранню ми "отримуємо кінцевий продукт", каже Фуген Незіроглу, доктор філософії.

У багатьох завданнях ми не отримуємо кінцевий продукт, який можна було б побачити. Для 37-річної Мішель Джесперсон, менеджерки програми штату Каліфорнія в Уолнат-Крік, радість прибирання приходить від цього відчутного результату.

"Моє задоволення здебільшого отримане від чистого дому з упорядкованими та складеними речами", – каже вона.

Важливо

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І це може мати свої ефекти в інших сферах нашого життя, каже Марла Дайблер, директорка Центру емоційного здоров’я Великої Філадельфії.

"Коли ми досягаємо такої мети, як миття холодильника, ми отримуємо впевненість, що можемо досягти успіху, що допомагає нам братися за проєкти в інших сферах нашого життя", — зазначає вона.

Заспокоює ваш розум

Багато людей сказали, що прибирання допомогло їм почуватися більш спокійно, і це є однією з причин, чому Ребекка Бітон, докторка філософії, засновниця і директорка Інституту управління тривогою та стресом в Атланті, штат Джорджія, заохочує своїх клієнтів використовувати прибирання як терапевтичний засіб.

"Очищення нашого зовнішнього середовища може викликати у нас відчуття, що ми очищаємо свою психіку", — каже Бітон.

Фото: Budmir Jevtic/Shutterstock

Пропонує відчуття контролю

Життя в чистому просторі "дає нам відчуття контролю над навколишнім середовищем, що приносить комфорт", — каже Марія Пінг, студентка та мама двох дітей у Чикаго. Вона навіть прибирає свій будинок перед відпусткою.

"Я люблю їхати у відпустку, знаючи, що будинок ідеальний, і коли я прийду додому в понеділок, все буде виглядати так само", — розповідає вона.

Жінка вважає, що прибирання може навіть допомогти людям "відчути більше контролю над навколишнім середовищем, коли вони відчувають відсутність контролю в інших сферах свого життя".

Зменшує стрес

Тула Каррас, 43 роки, співавторка журналу Self і незалежна письменниця в Брукліні, Нью-Йорк, переїжджала і витратила кілька днів на генеральне прибирання своєї старої квартири, щоб повернути депозит. Через кілька днів зателефонував наглядач і сказав, що за 19 років своєї роботи там він ніколи не бачив, щоб орендар залишав квартиру такою чистою. Каррас зрозуміла, що використовувала прибирання як спосіб впоратися зі "стресом переїзду".

Може бути формою медитації

У нашому швидкому темпі життя прибирання може стати однією з найбільших можливостей зупинитися та відпочити. Багато людей сказали, що прибирання – це справді розслаблююче заняття для них, незалежно від того, чи вони слухають музику під час цього, чи просто дозволяють своєму мозку відпочити від повсякденних думок.

Нагадаємо, у дубайському готелі під час прибирання знайшли каблучку за 800 тисяч доларів.

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