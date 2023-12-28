Як познайомитися з дівчиною і де знайти свою половинку

Як знайомитися з жінками і де знайти однодумців

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Якщо ви ставите питання, як знайомитися з дівчатами, то навіть у наше століття ІТ, це можливо зробити не онлайн. Любов можна знайти не тільки в Інтернеті. Принаймні, поки що ні.

Пошук романтичних стосунків у додатках для знайомств, можливо, є найбільш вираженою тенденцією, особливо серед молодих людей, але більшість пар, як і раніше, зустрічаються в реальному світі в місцях, де проводять багато часу. І ось деякі місця, де можна познайомитися з дівчатами. Про це пише The Telegraph.

Хоч онлайн-знайомства і популярні, але ІТ не зайшли ще настільки далеко, щоб повністю виключити офлайн-способи знайти своє кохання.

Відпочинок для самотніх

Після кількох років тимчасових обмежень, які засмутили навіть найзатятіших любителів побачень, світ знову відкрився. Відпустка залишається чудовим способом познайомитися з новими людьми, особливо якщо це одна з багатьох відпусток для самотніх, маршрут якої ґрунтується на спільному інтересі до місць або занять серед її учасників. Ще є щось чудово романтичне в перебуванні на чужій землі, коли ти виявляєш, що у тебе з кимось спільні інтереси. І навіть якщо у вас нічого не вийде, принаймні, ви добре проведете відпустку.

Хобі

П'ять відсотків пар познайомилися завдяки спільним хобі, а вечірні заняття спрямовані на спілкування і є ідеальним способом познайомитися з людьми, з якими ви вже маєте щось спільне, чи то сам предмет, чи просто те, що ви обидва готові вивчити. Підійдуть кулінарні курси, танці, курси з надання першої допомоги... навіть отримання другої освіти.

Волонтерство

Волонтерська діяльність, перш за все, це добра справа. Тож, навіть якщо ви ні з ким не познайомитеся в романтичному плані, ви надасте допомогу тим, хто цього потребує. Волонтерство приваблює людей найрізноманітніших професій і вікових груп, тож ви, можливо, навіть знайдете нових друзів. І так, знайти свою другу половинку, займаючись волонтерською діяльністю, цілком реально.

Тренування

Якщо ви ходите до спортзалу, або просто берете участь у різноманітних марафонах, у вас є шанс знайти своє кохання. І навіть якщо ви новачок, то це аж ніяк не применшує ваших шансів. Велосипедні та бігові клуби, особливо ті, де наголос робиться на задоволення і рух у зручному для вас темпі (практичне правило, яке, до речі, може бути застосовано і до стосунків), є ще одним гарним способом провести час із людьми, які мислять в одному напрямку з вами. А користь для здоров'я говорить сама за себе.

Прогулянки із собакою

Ще одна тонкість знайомства з жінками полягає в тому, що повідець у вашій руці може розкрити прихований потяг до вас як до потенційного партнера. Милий улюбленець дає вам кілька очок, і підвищує ваші шанси на знайомство або з такою ж щасливою власницею собаки, або з тією, хто любить тварин.

Однак слід зазначити, що собака — це жива істота, тож не варто заводити улюбленця тільки тому, що він може збільшити ваші шанси на знайомства.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, чому партнери у стосунках починають уникати фізичної близькості.