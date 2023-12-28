Як видалити плями від кави з одягу: сім перевірених способів

Незалежно від того, що ви п'єте — еспресо чи лате, — пляма від кави на улюбленій блузці чи штанах може завдати чимало клопоту.

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Є кілька способів, як видалити плями від кави з одягу. І той, який краще вам підійде, здебільшого залежить від матеріалу, з якого зроблений забруднений одяг. Делікатні, тонкі тканини найкраще обробляти спеціальними препаратами, щоб не пошкодити їх, пише Born2be.

Порада 1.

Негайно промокніть пляму: щойно кава потрапляє на тканину, негайно промокніть її сухою тканиною або паперовим рушником. Що швидше ви почнете видаляти пляму, то легше буде її повністю видалити.

Порада 2.

Промивання холодною водою: помістіть пляму під холодну проточну воду на кілька хвилин. Це допоможе змити залишки кави та запобігти її проникненню глибше в тканину.

Порада 3.

Застосування господарського мила: нанесіть невелику кількість господарського мила або прального порошку безпосередньо на пляму. Акуратно втирайте його в тканину, а потім обполосніть холодною водою.

Порада 4.

Суміш оцту і харчової соди: змішайте рівні частини оцту і харчової соди, щоб вийшла паста. Нанесіть пасту на пляму, залиште на 15-20 хвилин, а потім промийте.

Порада 5.

Нашатирний спирт: цей метод теж чудово підійде, щоб прибрати плями з білого одягу. Змішай десять крапель нашатирю і 0,5 л води і вилий на пляму. Замочи одяг у цьому розчині на кілька хвилин, а потім просто обполосни його.

Порада 6.

Гліцерин: важкі плями, яким уже нічого не допомагає, можна спробувати вивести за допомогою гліцерину. Його слід нанести на пляму і залишити на 20-30 хвилин, а потім випрати. Якщо пляма дуже стара, можна змішати чайну ложку гліцерину зі склянкою води та кількома краплями нашатирного спирту. Однак таке поєднання може пошкодити ніжну тканину.

Порада 7.

Спеціальні засоби для видалення плям: якщо пляма стійка, використовуйте комерційний засіб для виведення плям. Дотримуйтесь інструкцій на упаковці та завжди перевіряйте засіб на непомітній ділянці тканини перед застосуванням.

Додаткові рекомендації:

Завжди перевіряйте тип тканини та дотримуйтесь рекомендацій щодо догляду, зазначених на ярлику одягу. Для делікатних або кольорових тканин спочатку протестуйте будь-який засіб на непомітній ділянці. Після обробки плями періть одяг як зазвичай.

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